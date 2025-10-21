El reto de igualar la proeza de El Gran Sol y otros tres grandes corredores de la historia hípica en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La nueva edición del Clásico Internacional Simón Bolívar (GI) genera gran expectativa. Esta carrera trascendental marca un antes y un después en el calendario hípico. A lo largo de sus 78 ediciones, la prueba acumula un sinfín de anécdotas, historias y gloriosos ganadores, incluidos varios que repitieron el triunfo.

La Rinconada: Proeza Selectiva 2.400 metros 18 Participantes

Esta edición no será la excepción. El nutrido grupo de participantes, algo no visto desde 1969 (22 inscritos) y 1994 (17 inscritos), añade un atractivo especial.

Como es sabido, la sexta válida presenta 18 ejemplares, nacionales e importados de tres años y más, en un recorrido de 2.400 metros por un premio a repartir de $500.000.

El ejemplar Rod Hendrick saldrá a la pista desde el puesto 12 y con el mismo número en su gualdrapa. Este purasangre ya consiguió la victoria en esta importante prueba del calendario hípico en 2023, con la yunta de Jean Carlos Rodríguez y Fernando Parilli Araujo.

Una vez que Rod Hendrick apareció inscrito en la nómina, se confirmó que es el único ejemplar de los 18 participantes con la opción de ganar el clásico nuevamente.

El hijo de Roger Rocket en Quiet Alice (por Quiet American) ostenta un récord de 24 actuaciones con cinco triunfos. De concretar la victoria, ahora con la monta de Hemirxon Medina, Rod Hendrick se asegura un lugar de honor en los libros de la historia hípica al igualar la proeza de ejemplares legendarios:

Senegal: Ganó esta prueba en 1956 y 1957.

El Gran Sol: Consiguió la victoria en 1995 y 1996.

Jib Dancer: Triunfó en 1997 y 1998.

Taconeo: Alcanzó el éxito en 2007 y 2008.

Taconeo es el doble ganador más reciente. Logró su importante victoria en años consecutivos con la misma yunta de Emisael Jaramillo y Gustavo Delgado, un logro que enorgulleció al Stud Paula C. Rod Hendrick busca ahora unirse a esta selecta galería de bicampeones del Simón Bolívar.

Sin importar el resultado, la presencia de Rod Hendrick ya marca un punto de inflexión en el Clásico Simón Bolívar 2025. Sin embargo, su objetivo trasciende la simple participación: este domingo, el campeón vigente saldrá a la pista de La Rinconada no solo a buscar una victoria, sino a inscribir su nombre junto a las leyendas inmortales de nuestro turf, cerrando un capítulo con broche de oro al unirse al cuarteto de bicampeones