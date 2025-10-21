Hermana completa de un protagonista del Clásico Virgilio Decán (GIII) regresa a la pista de La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La décima, tercera válida de este domingo 26 de octubre en el hipódromo La Rinconada, se presenta como una de las pruebas parejas del 5y6 nacional de la reunión 41.

Es una carrera en tiro de 1.200 metros para toda yegua nacional o importada de cuatro y cinco años ganadoras de una carrera, con una nómina de 11 inscritas. Allí tendrá una nueva actuación en su reaparecida después de 231 días sin correr la castaña nacida el 01 de abril de 2021 en las tierras del Haras La Primavera.

Hermano selectivo: Programación de carrera 41 La Rinconada

La descripción se refiere a Luna Nueva, una descendiente de Manchester, padrillo estelar del criadero de la familia Paparoni, en la yegua Reina Cristal por Miner’s Lamp. Luna Nueva está asignada en esta ocasión con el número 3 e igual puesto de salida y su jockey ahora será por primera vez José Alejandro Rivero, para la cuadra de Jorge Salvador quien la inscribe luego de 231 días fuera de la pista.

Esta yegua siempre la han tenido en buen concepto, pero solo ha podido conseguir victoria en una sola ocasión, claro su campaña es de apenas seis actuaciones para un triunfo, su última actuación fue el pasado mes de marzo donde arribó en la octava casilla a 17 cuerpos de la ganadora Mo Cuishle.

Cabe destacar que la yegua propiedad del Stud “Feralico” es hermana completa del actual corredor y ganador selectivo Colossus que hasta el momento tiene campaña de 30 actuaciones con ocho triunfos y viene de arribar cuarto en su más reciente actuación en la disputa del Clásico “Virgilio Decán” (GIII).

Sus padres unos grandes corredores: La Rinconada

Manchester, fue un notable pistero con un pedigrí de lujo: Water Poet en Money River, hermano materno de la clásica Running River que fue capaz de logran grandes victorias como lo fueron: A los 3 años, Campeón Tresañero en 2015, 1º Clásico República Bolivariana de Venezuela (G1), Copa de Oro (G1), Francisco de Miranda (G2), a los 5 años, 1º Clásico Ejército Nacional Bolivariano (G2), Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela (G2), Hylander (G3), Copa Unicría (machos). Su campaña pistera culminó con récord de 23-11.

Reina Cristal (Madre): Campeona Sprinter en el 2015 con récord de 24-9 donde destaca los triunfos a los 4 años 1º Clásico Invitacional Sprinters Yeguas (G2), Clásico Coproca (G3).

Estos han sido los ejercicios más recientes para Luna Nueva:

Sep 19 J. Chacón E/S del aparato 25,3 38,1 50,4 (800) 65,5 2p 80/ al tiro, cómoda y apareada con Queen Alabama con remate de 12.3.

Oct 11 J. A. Rivero E/S 27 40 52,4 65,2 (1000) 78,3 2p 93,3/108,4// muy bien, mejorando con remate de 12,3. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.