Cita con la historia: El Clásico Simón Bolívar presenta una amplia nómina nunca vista en tres décadas

Suscríbete a nuestros canales

Tras conocerse la nómina oficial y los puestos de partida para la edición número 79 del Clásico Internacional Simón Bolívar (GI), diversas interrogantes surgieron en el ambiente hípico. Una de ellas, expresada públicamente por el Superintendente de Actividades Hípicas Lícitas, Antonio Álvarez Cisneros, se centró en la antigüedad de una carrera con un grupo tan numeroso de ejemplares.

Investigaciones y la revisión de archivos audiovisuales confirman que la nómina de esta edición se ubica entre las más nutridas de las últimas décadas.

Grupo nutrido: Años Carreras Pasa Presente La Rinconada

La última vez que el clásico contó con un grupo tan extenso de participantes se remonta al año 1994. En aquella ocasión, un total de 17 ejemplares persiguieron el sueño de la victoria en el recorrido de 2.400 metros. El triunfo correspondió al ejemplar Southern Parts, con la monta de Ramón Eduardo Ibarra y el entrenamiento de Rafael Falco.

Antes de esa fecha, en 1969, la competencia también registró una alta afluencia de inscritos. El ejemplar británico Don Florestán se alzó con la victoria, guiado por el jinete Balsamino Moreira y bajo la preparación de Victorio Catanese. En esa oportunidad, la distancia oficial fue de 2.000 metros, y el ganador estableció un récord para ese recorrido de 123 segundos exactos.

Premio: Esfuerzo mancomunado Simón Bolívar 2025 La Rinconada

Los años recientes traen consigo una serie de cambios favorables para la actividad hípica. El Clásico Internacional Simón Bolívar de este año, con un pote de premios de $500.000, sirve de catalizador para una nómina nutrida. La presencia de caballos criollos e importados, junto a jinetes de prestigio internacional y las variadas actividades programadas por la directiva del INH, garantizan un espectáculo de la más alta calidad

Los esfuerzos realizados por el Superintendente, propietarios, entrenadores y jinetes permitirán a la afición presenciar una jornada de carreras memorable este próximo domingo en La Rinconada. Sin lugar a dudas, este hecho histórico representa un evento imperdible para todos los amantes del turf.