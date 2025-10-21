Ganador y figurador de pruebas de grado en Estados Unidos tiene un hijo que hace su estreno en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Todo se encuentra preparado para la realización de una nueva jornada de carreras en el Hipódromo La Rinconada. La reunión 41 presenta la edición del Clásico Internacional Simón Bolívar (GI) en un recorrido de 2.400 metros con una nómina de 18 participantes.

La Rinconada: Ganador y figurador selectivo la reunión 41

En el marco de las carreras válidas para el 5y6 nacional, la undécima prueba marca la cuarta válida, una carrera especial para caballos nacionales e importados de tres años, debutantes o no ganadores.

El entrenador Fernando Parilli Araujo inscribió para esta competencia al ejemplar argentino Silk Eyes. El purasangre representa los colores del Stud Transformers-Marco Antonio, y el jinete argentino Juan Pablo Paoloni lo montará con 58 kilos.

Silk Eyes nació en 2022 en el Haras Al Adiyaat Argentina S.A. Con tres años de edad, su campaña como dosañero registró un total de tres actuaciones sin triunfos en los hipódromos de San Isidro y Palermo. Además, acumula una producción de más de un millón de dólares.

Su padre, Dabster, compitió en los óvalos de Santa Anita, Del Mar y Los Alamitos, entre otros. Dejó un récord de 13 actuaciones y cinco triunfos. Dentro de sus victorias más importantes destacan el Hary F. Brubaker Stakes y el Los Alamitos Special Stakes. El abuelo de Dabster es el afamado semental Curlin, ejemplar que registró un impresionante récord de 11 triunfos en 16 actuaciones.

La madre, Hareer, desarrolló su campaña pistera en Argentina con un récord de 2 victorias en 11 presentaciones. Con este pedigrí de alto nivel, el debut de Silk Eyes genera gran expectativa en el óvalo de Coche.

Estos han sido los ejercicios más recientes de Silk Eyes (Arg): La Rinconada

Oct 11 R. Capriles E/S 27,3 41,1 54,1 66,4 (1000) 80,2 2p 93,4/110// movido y respondió.

Oct 18 R. Capriles E/S 16,3 29,2 43,2 55,4 69 (1000) 82,2 2p 95/ cómodo con remte de 13,1. Tal como se puede apreciar en la hoja de trabajo publicada por el Instituto Nacional de Hipódromos.