La selectiva Spring Quality presenta a su primer hijo en La Rinconada

En la reunión número 41 que se realizará este domingo 26 de octubre del presente año en el Hipódromo Internacional La Rinconada, hace su debut en la pista del óvalo caraqueño el potro Gran Nicanor, un ejemplar que será presentado por Ramon García Mosquera y correrá en la tercera carrera del programa del ciclo de las no válidas pautada para la 1:25pm, en un pequeño grupo de seis participantes en distancia de 1.100 metros.

Dicha prueba es especial para potros nacionales e importados de dos años, debutantes o no ganadores que irán por una bolsa del premio adicional especial a repartir de carrera de $39.000.

Primer Hijo: La Rinconada Debutante Datos Hípicos

Gran Nicanor es una descendiente de Champlain en Spring Quality en Quality Road, nacido y criado en el Haras La Primavera que pertenece al Stud ‘Alaía Racing Stable’. Para esta ocasión el potro va solo con el implemento La (Lengua Amarrada), V (Vendas) y contará con la monta de Maykor Ibarra.

Una gran madre: La Rinconada Spring Quality reunión 41

Hay que recordar que la madre de este potro castaño fue una gran corredora con campaña de 8 participaciones con 5 victorias en la cual destaca la selectiva en el 2019 Copa María Esperanza de Miglietti en recorrido de 1.600 metros.

Estos han sido los ejercicios más recientes de Gran Nicanor: La Rinconada

Sep 19 J. Díaz del aparato 30,2 43,2 55,3 67,4 (1000) 80,2/93,3// en pelo cómodo con buena acción con remate de 12,1.

Sep 26 F. Quevedo E/P 15,4 29,2 42,3 56 68,4 (1000) 81,3 /94,4//109,3/// cómodo sin hacerle nada con remate de 12,4. Tal como se puede apreciar en la hoja de trabajo publicada por el Instituto Nacional de Hipódromos.