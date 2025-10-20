El desafío de la favorita: Paprika quiere dejar su huella en la nueva edición del clásico “Arturo Michelena” de Valencia

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Valencia celebrará la reunión número 21 de actividades hípicas este sábado 25 de octubre. La programación sabatina presenta un total de nueve emocionantes competencias. El popular juego del 5y6 nacional, de gran seguimiento por la afición, dará inicio con la cuarta prueba de la tarde.

No obstante, el principal atractivo se concentra en la carrera que precede las válidas: una nueva y especial edición del Clásico “Arturo Michelena”, reservado para ejemplares hembras de tres y más años en una exigente distancia de 1.800 metros, y que cuenta con una nómina de seis destacadas competidoras.

Valencia: Define su Clásico con el reto Histórico de Flecha Montón y el Ascenso de Paprika

Esta selectiva, emblema del óvalo de Cabriales, presenta un matiz histórico con la participación de la yegua Flecha Montón. El ejemplar ya conquistó la victoria en este mismo clásico en las ediciones 2022 y 2024. Con el entrenamiento de Carlos Alberto Escobar, y con la monta asignada a Jaime Lugo Jr., Flecha Montón tiene la oportunidad de lograr una hazaña: convertirse en la única yegua en la historia de la prueba en triunfar en tres ocasiones. Sin embargo, el desafío se presenta arduo.

(Flecha Montón 2022)

(Flecha Montón 2024)

El principal obstáculo de Flecha Montón se llama Paprika, la yegua que se perfila como la lógica a vencer en la prueba. Pupila de Salvador Giordani, Paprika ostenta un impresionante récord de 13 triunfos en 19 actuaciones. Su más reciente victoria, conseguida con la monta del mismo Jaime Lugo, resultó categórica y demostró su excelente estado de forma. La tordilla, hija de Quarterback, buscará escribir su propio nombre en el palmarés de la selectiva por primera vez, capaz de desafiar el intento de récord de su rival.

Otros nombres completan el atractivo lote. Destaca Queen Of South, una castaña de ocho años que ahora pasa a la cuadra de Hemirxon Medina y que representa al Stud ‘Cachapa Grill’. La yegua demostró su potencial en su salida anterior al arribar segunda de la misma Paprika.

Queen Of South posee un fuerte atropello final, por lo que una carrera con un ritmo inicial de mucha pelea entre las favoritas podría beneficiar su ataque en los metros decisivos. La carrera promete un espectáculo de alta competitividad que mantendrá a los aficionados al borde de sus asientos.

Balance Final y el Éxito de la Jornada: Prueba selectiva seis yeguas

Con este panorama, la reunión 21 de Valencia se convierte en una cita obligada para la afición hípica. La disputa del Clásico “Arturo Michelena” no solo otorga prestigio, sino que presenta una narrativa de alto interés deportivo, con el potencial de establecer un nuevo hito en el historial de Hinava si Flecha Montón logra el triplete, o de coronar a Paprika como la nueva reina del Cabriales.

El aumento constante en la recaudación del 5y6 refleja la creciente confianza y entusiasmo del público en la hípica valenciana. Se espera una jornada de gran emoción y alta calidad competitiva, donde la estrategia de los jinetes y la preparación de los ejemplares serán cruciales para definir a los ganadores de la tarde