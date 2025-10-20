Clásico "Arturo Michelena" encabeza la reunión 21 en el Hipódromo de Valencia

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo Nacional de Valencia (Hinava) publicó, a través de sus diferentes redes sociales, la lista de ejemplares inscritos para la reunión número veinte, programada para este sábado 25 de octubre. La jornada sabatina presenta nueve emocionantes carreras, incluido el tradicional Clásico "Arturo Michelena".

Esta prueba selectiva se correrá como en la tercera carrera del programa, pautada para la 2:05 p.m. El clásico está reservado para yeguas de 3 y más años, en una distancia de 1.800 metros.

La nómina de participantes incluye seis purasangres: Brianna, Magical Song, Paprika, Queen Of South, Voladora y Flecha Monton. Estas yeguas irán en búsqueda de la bolsa a repartir, establecida en Bs 3.840,00 más un adicional especial de $20.000.

Récord en el 5y6: Hinava Valencia Liderazgos Consolidados

La jugada del 5y6 nacional mantiene una racha histórica. Dieciocho de las últimas 20 reuniones celebradas establecieron un monto récord en el sellado. La recaudación en la reunión 20 alcanzó la cifra de Bs 25.905.930,00. Este crecimiento considerable en la jugada valenciana demuestra el éxito del trabajo de la actual gestión y el firme respaldo de la afición hípica.

En cuanto al histórico de la prueba, en el año 2024 el ejemplar Flecha Montón (Jaycito-Hija Bella) se llevó la victoria. En aquella ocasión, el jinete Francisco Quevedo guio al purasangre al triunfo en la distancia de 1.800 metros, con un tiempo final de 120' 2.

Para esta nueva semana, el programa de inscritos muestra ejemplares de calidad que solían competir en el óvalo capitalino, pero que ahora se entrenarán en Hinava. Este movimiento permite mantener un excelente desarrollo y competitividad en la arena del Cabriales.

Números de lideres: Jinete Entrenador Carreras Último Trimestres

A falta de poco menos de tres meses para el cierre del año, dos profesionales lideran con claridad la estadística anual. El jinete Francisco Quevedo encabeza la lista con 28 triunfos, mientras que el entrenador Juan Carlos Pérez Pérez alcanzó la notable cantidad de 43 victorias.