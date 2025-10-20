Clásico Internacional Simón Bolívar (GI): El gran evento de la reunión 41 en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) informó, a través de sus plataformas digitales, los inscritos oficiales para la cuadragésima primera reunión de carreras en el hipódromo La Rinconada. La jornada de este domingo 26 de octubre contará con trece competencias en la arena caraqueña, donde destaca una prueba selectiva de carácter clásico: el LXXIX Clásico Internacional Simón Bolívar (GI), programado a una distancia de 2.400 metros.

Esta prueba especial acoge a ejemplares de tres y más años, tanto nacionales como importados, y presenta una nómina total de 18 participantes. La lista de inscritos incluye a tres yeguas (una de ellas importada) y a cuatro machos importados que irán por la bolsa a repartir de $500.000. Que se correrá precisamente en la última válida.

La carrera que todo profesional ya sea jinete, entrenador o propietario anhela ganar. Con los 18 ejemplares ya ubicados en sus gateras correspondientes, la expectativa por la disputa del Clásico Simón Bolívar alcanzó su punto máximo.

Nro. Ejemplar Jinete Entrenador P.P 1 Toro Salvaje (USA) Francisco Quevedo. Gabriel Márquez. 1 2 Shakman Yaniel Caguado. Gabriel Márquez. 2 3 Padel Jaime Lugo Jr. Carlos Luis Uzcátegui. 3 4 Fast Sensations Jaime Lugo. Carlos Radelli. 4 5 Astuto Juan Pablo Paolini (ARG). Humberto Correia. 5 6 Arrebol Robert Capriles. Rafael Cartolano. 6 7 Yasiel Winder Véliz. Jorge Salvador. 7 8 Li Tre Fratelli Jean Carlos Rodríguez. Carlos Luis Uzcátegui. 8 9 Steady (CHI) Yonkleiver Díaz. Juan Carlos García Mosquera. 9 10 Special Element (USA) Jhonathan Aray. Carlos Luis Uzcátegui. 10 11 Maple Grove José Gilberto Hernández. Germán Rojas Jr. 11 12 Rod Hendrick Hemirxon Medina. Fernando Parilli Araujo. 12 13 El Kamilo Larry Mejías. William Laya. 13 14 Rockville (USA) José Alejandro Rivero. Carlos Luis Uzcátegui. 14 15 Convergente Johan Aranguren Juan Carlos García Mosquera. 15 16 The Queen Nani Yamper González. Freddy Petit. 16 17 Gran Yaco (USA) Sonny León. Juan Carlos Ávila. 17 18 Vino Tinto Yoelbis González. Freddy Petit. 18

Un meeting al rojo vivo: Jinetes Entrenadores Lideres

La lucha por el tercer meeting no se detiene, esta semana se arriba a la octava fecha y tenemos hasta el momento un líder en solitario que es Jhonathan Aray con 13 triunfos por los jinetes. En el caso de los entrenadores, la cosa esta más complicada debido al triple empate que hay entre: Carlos Luis Uzcátegui, Fernando Parilli Araujo y Gabriel Márquez con ocho victorias para cada uno.

Aumenta la recaudación en el 5y6: 27 semana con monto récord La Rinconada

La afición hípica semana a semana respalda el tradicional juego del 5y6, que para esta oportunidad arribó a la cantidad Bs 182.015.770,00 en su recaudación, son veinte siete jornadas consecutivas en donde el monto sellado supera el anterior. Para esta semana se mantiene el monto mínimo a repartir de $1.250.000 para el cuadro único con seis.

Dos jockeys internacionales de visita y un entrenador

Las carreras de caballos de esta semana ofrecen mucho más que la realización de esta importante prueba selectiva (GI). La fanaticada podrá presenciar la participación del jinete venezolano Sonny León, profesional radicado en Estados Unidos y de reconocida trayectoria internacional.

A esto se suma la visita de un nuevo talento argentino, el jinete Juan Pablo Paolini, quien realiza su primera incursión en La Rinconada. Finalmente, el evento cobra una relevancia especial con la presencia de Juan Carlos Ávila al hipódromo, después de varios años de ausencia.