Espectáculo garantizado: Mira lo que podrá disfrutar la afición hípica venezolana para el cierre del tercer meeting en La Rinconada

El tercer y último meeting de la temporada 2025 culminará el mes de diciembre y para esa ocasión habrá una programación de jornadas de competencias en el hipódromo La Rinconada.

Antonio Álvarez: Doble jornada Cierre Diciembre La Rinconada

En el marco de la celebración del sorteo para los puestos de pistas de los 18 ejemplares que participarán en la edición número 79 del Clásico Internacional Simón Bolívar (GI) en las instalaciones del Jockey Club de Venezuela del óvalo de Coche, el Superintendente Nacional de Actividades Hípicas, Antonio Álvarez anunció este domingo 19 de octubre que para el cierre del último meeting habrá doble jornada de competencias a realizarse los días sábado 13 y domingo 14 de diciembre.

“Vamos a prepararnos desde ahora, porque aún no ha salido la programación como la veníamos haciendo, pero quiero decirles que, para cerrar el año se hará entre los días 13 y 14 (diciembre), para tener ese fin de semana una doble jornada y empezar a saborear lo que será esa doble jornada de la hípica nacional”.

Es importante mencionar que, para ese día domingo 14 de diciembre se tendrá una cartelera de nueve pruebas selectivas de mayor envergadura, por lo que será un evento de talla internacional, entre ellos: Clásico Cañonero (GI), Clásico Senegal (GI), Clásico Comparación (GI), Clásico Internacional “Javier Castellano” (GI) que contará con un pote de premio de $400.000, Clásico Internacional "Junior Alvarado", Clásico Internacional "Emisael Jaramillo" (GI), Clásico Internacional “Ramón Alfredo Domínguez” (GI), Clásico “Sr. Kelvin Álvarez" (GI), y Clásico “Balsamino Moreira” (GI).