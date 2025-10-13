Parilli Araujo firma doblete y empata el liderato del tercer meeting

Suscríbete a nuestros canales

La reunión 39 en el Hipódromo Internacional de La Rinconada se celebró en medio de una gran expectativa, marcada principalmente por la disputa de dos emocionantes pruebas selectivas que levantaron al público de sus asientos.

Además de la acción en pista, un punto de gran relevancia fue la recaudación del 5y6 nacional, que continúa con su paso arrollador e imbatible, estableciendo una vez más cifras récord.

El Triunvirato de la reunión 39: La Rinconada

En el renglón profesional, la jornada dominical fue dominada por un trío de entrenadores que firmaron dobletes: Gabriel Márquez, Fernando Parilli Araujo y Jorge Salvador acapararon los reflectores.

Fernando Parilli demostró su poderío al ganar la segunda carrera con Charrasqueado y la cuarta con Pampura. Ambos ejemplares fueron conducidos por Jaime Lugo, en defensa de los colores del Stud "ZM" que dichas victorias le permitieron empatar el liderato.

Jorge Salvador cerró con broche de oro al triunfar en las últimas carreras, llevándose la novena con Yasiel y la décima con Queen Alabama .

Gabriel Márquez también visitó el parque de vencedores en dos ocasiones: la quinta carrera con MagicShadow (USA), en yunta con Jhonathan Aray, y la undécima, la más importante del día, con Ekati King (USA), junto a Robert Capriles, al conquistar la VI edición del Clásico "Virgilio Decán" (Grado I).

La Lucha Feroz por el Liderato: Entrenadores

A pesar del éxito de sus colegas, el entrenador Carlos Luis Uzcátegui solo consiguió una victoria. No obstante, este resultado es un claro indicador de la intensa paridad que define el Tercer Meeting: la lucha por la estadística se mantiene completamente abierta semana tras semana, asegurando que el campeonato se decida hasta la última jornada.

Ya cumplida la sexta fecha de carreras del tercer meeting así van las cosas:

1-Carlos Luis Uzcátegui y Fernando Parilli Araujo con 7 victorias.

2-Carlos Radelli y Gabriel Márquez con 6 victorias

3-Ismael Martínez, Jefferson Rivas, Wladimir Sánchez, Juan Carlos García Mosquera, Pedro Coronil con 3 victorias

4- Ramón García, Freddy Petit, William Laya, Dany Pimentel, Rohendy Gámez, Deibis Guevara, Jorge Salvador y Rafael Alemán Jr. con dos victorias.

5- Manuel Vielma, Antonio Martínez, José Gregorio Rodríguez con una victoria.