La Rinconada celebra el primer gran hito selectivo de esta yunta

El Hipódromo Internacional de La Rinconada se reafirmó una vez más como el epicentro de la emoción hípica, donde la habilidad de jinetes y entrenadores es puesta a prueba en cada jornada. La reunión del 12 de octubre quedará grabada en la memoria, pues el jinete José Gilberto Hernández y el entrenador Pedro Coronil consiguieron una victoria histórica al conquistar por primera vez una importante prueba selectiva.

Este triunfo es la culminación de años de dedicación y un esfuerzo sostenido, marcando un nuevo y glorioso capítulo en sus respectivas carreras. Su logro inspira a toda la comunidad hípica, demostrando que la pasión y el trabajo arduo son la clave para convertir los sueños en realidad.

El Éxito del Entrenador: Coronil y la Campeona: La Rinconada

En el caso de Pedro Coronil, su victoria es particularmente notable. Recordado por su trayectoria como jinete, Coronil ha transitado exitosamente a su nuevo rol como entrenador, y ya destaca con un trío de triunfos en apenas un poco más de quince presentaciones. Su impecable trabajo quedó evidenciado al llevar en plenitud de condiciones a la yegua triple coronada en su reaparecida, tras 182 días sin competir, capaz de demostrar su capacidad para mantener a los ejemplares de élite en la cresta de la ola que le permitieron a la yegua sumar triunfo en años consecutivos.

El "Duro de Pasar" rompe la barrera: Selectiva VI Clásico "Ezequiel Zamora" (GIII)

Por su parte, José Gilberto Hernández, conocido como el "duro de pasar" y consecuente ganador en el óvalo, finalmente logra tachar de su lista esta codiciada prueba selectiva. Lo hizo por intermedio de la hija de Yesby Jimminy en Shocktics en tiempo de 72.1 para el recorrido, que ahora ostenta un récord de ocho triunfos en 21 actuaciones, y celebra en grande bajo los colores de sus nuevos propietarios, el Stud “La R”.

Un hecho curioso resalta la efectividad de esta dupla: Coronil y Hernández solo se habían encontrado una vez previamente, y en su segunda oportunidad de trabajar juntos, consiguieron esta valiosa victoria selectiva. Detrás del éxito de Hernández, es crucial el trabajo de su secretario de montas, el conocido Óscar Torres, un colaborador merecedor de reconocimiento que por años ha sido un factor determinante en la selección de montas del jinete.