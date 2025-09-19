José Gilberto Hernández: El análisis detallado de sus siete montas para la R36 (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El siempre experimentado jinete José Gilberto Hernández estuvo presente la mañana de este viernes 19 de septiembre y compartió para nuestros lectores de este medio digital su análisis y expectativas sobre sus siete montas que realizará en la reunión número 36.

Entrevista en vivo: José Gilberto Hernández Montas R36 La Rinconada

José Gilberto, gracias nuevamente por la entrevista y para nuestros lectores es fundamental la información valiosa que aportas. Tu primera monta la inicias en la segunda competencia con la importada Carolina D’Oro (USA) presentada por Freddy Petit.

-Una yegua que anda muy bien en cancha, se mantiene en condición. Vamos a tratar de que salga bien en el aparato y buscar la punta a mi forma característica. Mantenerla adelante para obtener este triunfo.

En la tercera carrera que es la condicional especial para caballos tendrás el compromiso de conducir al veterano My Titico Mate que reaparece luego de 49 días sin correr.

-Este es un caballo que viene muy descansado. Tiene buenos trabajos, se mantiene en sus condiciones. Este lote es parejo. Trataremos de sacarlo bien del aparato y el caballo tenga fuerza abajo para haga su remate y estar metido en los primeros lugares.

Luego en la cuarta del ciclo no válido que es la Condicional Especial para yeguas montarás a Miss Emmy, pupila de Pedro Coronil.

-Esta es una yegua que me dieron la oportunidad de montarla. Ella es rápida, por lo que trataremos de salir para la punta y mantenerla adelante para obtener el triunfo.

José Gilberto para el Clásico Lanzarina (GII) en la sexta carrera tienes el compromiso con la potranca debutante Princess Ana del entrenador Dany Pimentel.

-Es una dosañera que va a debutar. Que salga bien en el aparato para organizarnos bien entre los punteros y buscar el remate con esta potra debutante.

Carreras del 5y6: Victoreado Jockey Club de Venezuela La Rinconada

En la segunda válida para el juego del 5y6 Nacional conducirás al potro importado El Silencio (USA) que hará su debut aquí en el patio de La Rinconada y viene de hacer campaña pistera en Estados Unidos.

-Un caballo que se mantiene en condición. Va a su debut aquí en Venezuela (La Rinconada). Trataremos de sacarlo y organizarnos entre los punteros y buscar el remate de este caballo para llevarnos la victoria.

En el Clásico Victoreado (GIII) en la tercera válida conducirás al dosañero Doctor Rodilla que hará su debut aquí en la arena caraqueña.

-Igualmente este caballo va al debut con los otros dosañeros que han debutado. Anda muy en la cancha. Creo que vamos a estar metido entre los primeros lugares y que haga una buena carrera.

Para finalizar tus compromisos lo harás en el Clásico Internacional Jockey Club de Venezuela (GI), a la altura de la quinta válida pues montarás al alazán Maple Grove entrenado por el joven Germán Rojas Jr.

-Este es un caballo que anda muy bien. Se mantiene en sus condiciones. Este es un lote un poco fuerte para él, pero trataremos de sacar a este caballo entre el pelotón, buscar su remate y que tenga una buena carrera y figurando espectacularmente en este clásico.