Leomar Sangronis tendrá su primera participación en esta prueba selectiva de la R36 (+Video)

En las instalaciones del hipódromo La Rinconada se presentará la reunión 36, este domingo 21 de septiembre, con una programación de 12 carreras con dos condicionales especiales y cuatro selectivas de grado en el marco del tercer meeting del presente año.

El equipo de Meridiano Web estuvo presente este viernes 19 de septiembre al óvalo de Coche para estar presente en la jornada de ajustes y en esta ocasión aprovechó la oportunidad de entrevistar al joven jinete aprendiz Leomar Sangronis.

Entrevista en vivo: Leomar Sangronis Montas 5y6 Datos hípicos La Rinconada

Este jockey nativo del Estado Falcón tiene cinco compromisos de montas para la jornada dominical y de esta manera ofreció los detalles precisos sobre cada uno de ellos.

Leomar un gran saludo para ti. En esta ocasión llevas cinco compromisos para la jornada del 5y6 de la reunión 36. Inicias en la primera válida con la yegua My Girl Alejandra que reaparece luego de 42 días sin correr ¿Cómo ha estado en la preparación?

-Es una yegua que venimos de correrla con un buen séptimo. Esperemos un poco de oportunidad y tener una buena actuación con esta yegua.

En la segunda válida montarás por segunda ocasión al tresañero Mufasa, presentado por Wladimir Sánchez ¿Cómo estuvo el ejercicio?

-Este caballo se ha mantenido muy bien en cancha. Esperemos tener un poco de suerte tener el triunfo con este potro.

Luego en la cuarta válida estarás en el lomo por primera vez del castaño Yago reaparece luego de 126 días sin correr ¿Coméntanos acerca de este ejemplar?

-Un caballo que por primera vez lo voy a conducir. Esperemos tener mucha suerte para una buena oportunidad con este ejemplar.

Para la quinta válida que será la edición 82 del Clásico Internacional Jockey Club de Venezuela (G1) tendrás el compromiso con el castaño Calgary del preparador César Morón ¿Qué nos puedes decir?

-El entrenador César Morón me da la oportunidad y mi primer clásico en disputar aquí en La Rinconada. Esperemos tener mucha oportunidad en esta gran carrera.

Finalizas tus compromisos con la yegua Salomé para la carrera de los acumulados (sexta válida), ¿Cómo estuvo su preparación?

-Esta yegua ha corrido muy bien, y creemos que con un poco de suerte podemos obtener el triunfo.