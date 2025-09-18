Hipismo

Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°36 en el hipódromo La Rinconada

La información por consenso de los pronosticadores de las publicaciones más acertadas a nivel nacional para la orientación a la hora de sellar en el juego de las mayorías este domingo

Por Meridiano

Jueves, 18 de septiembre de 2025 a las 06:07 pm
Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°36 en el hipódromo La Rinconada
Foto: José Antonio Aray.
Suscríbete a nuestros canales

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico.Datos Gratis - Gaceta Hípica.

NOTAS RELACIONADAS

¡Este domingo 21 de septiembre, juega y gana con el 5y6 Nacional en La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 15:30, con seis apasionantes carreras donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera y sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias ¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!

El ejemplar con mayor puntaje en la cátedra es Star White, con Jaime "Pocho" Lugo sobre los estribos, presentado por Carlos Luis Uzcátegui..

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Clara del Valle  11
Wabi Sabi 11
Reina de Copas 4
Trevi 3
Potenciada 3

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
King Julien 11
El Silencio (USA) 9
 Mufasa 8
El Chema 2

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Star White 15
Zadkiel  9
Magabure (USA)  4
Rey de Corazones  1
Cibernético (USA) 1

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Talentoso 14
Online 11
Anastacio Again 3
Money Starry 2

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Sepecial Element (USA)  12
Toro Salvaje (USA) 12
Isobárico 4
Astuto 2

SEXTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Tiz Erin (USA) 13
Tia Felipa 9
Sweet Sensations  5
Caramel Love 1

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Shohei Ohtani Champions League
Jueves 18 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo