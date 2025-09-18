Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°36 en el hipódromo La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico.Datos Gratis - Gaceta Hípica.

¡Este domingo 21 de septiembre, juega y gana con el 5y6 Nacional en La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 15:30, con seis apasionantes carreras donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera y sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias ¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!

El ejemplar con mayor puntaje en la cátedra es Star White, con Jaime "Pocho" Lugo sobre los estribos, presentado por Carlos Luis Uzcátegui..

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Clara del Valle 11 Wabi Sabi 11 Reina de Copas 4 Trevi 3 Potenciada 3

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS King Julien 11 El Silencio (USA) 9 Mufasa 8 El Chema 2

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Star White 15 Zadkiel 9 Magabure (USA) 4 Rey de Corazones 1 Cibernético (USA) 1

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Talentoso 14 Online 11 Anastacio Again 3 Money Starry 2

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Sepecial Element (USA) 12 Toro Salvaje (USA) 12 Isobárico 4 Astuto 2

SEXTA VÁLIDA