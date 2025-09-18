Atención: La yegua que muchos hablan es el robo de toda Venezuela para la carrera de los acumulados del 5y6 dominical

Suscríbete a nuestros canales

La pasión del hipismo venezolano vuelve con fuerza este domingo 21 de septiembre en el Hipódromo La Rinconada con la reunión 36, una jornada de competencias que promete carreras electrizantes y emociones al límite.

Una vez más, los mejores ejemplares del país se darán cita para una serie de competencias que mantendrán a los aficionados con total emoción. No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta fiesta, donde la velocidad, la estrategia y la emoción se fusionan en un espectáculo único.

La jornada cuenta con la cartelera de 12 carreras entre ellas: Dos condicionales especiales y cuatro carreras clásicas.

Robo de toda Venezuela: Yegua 5y6 La Rinconada Datos hípicos

La duodécima del programa, sexta válida para el juego del 5y6 Nacional, conocida como la carrera de los acumulados y será el cierre de la jornada dominical es para yeguas nacionales e importadas de 4 y más años, ganadoras de 1 carreras (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.200 metros más un premio adicional a repartir de 20 mil 800 dólares.

Para este lote participa la alazana Caramel Love (número 7), con la conducción del jockey Jervis Alvarado, presentado por Yorvis Villamizar en defensa para los colores del Stud E.A.K.

En su última actuación pública, la nacida y criada en el Haras Oropal, fue capaz de llegar sexta con 7 3/4 cuerpos de la ganadora Chimpolera el día 07 de septiembre en la arena de Coche. Para ese momento Caramel Love fue conducida por el aprendiz Winder Véliz.

Es importante destacar que es el nombre de esta yegua criolla es la que más suena a última hora entre el público aficionado.

Se espera que para esta última válida del día domingo 21 de este mes, Caramel Love pueda buscar sorprender con un nuevo triunfo del tercer meeting de la presente temporada.