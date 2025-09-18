Es un hecho: Descubre a esta hora el dato más corrido que participa en la segunda válida y prepárate para ganar

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo La Rinconada presenta para este domingo 21 de septiembre su reunión 36, con una programación de 12 carreras, que incluye dos condicionales especiales y cuatro pruebas de grado, mientras que la afición hípica vivirá de mucha emoción y adrenalina.

La octava de la jornada, segunda válida para el juego del 5y6 Nacional, se correrá para caballos nacionales e importados de 3 años, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.300 metros, con la hora de partida para la 3:55 de la tarde.

La Rinconada: Dato más corrido 5y6 Ejemplar Datos hípicos

Uno de los participantes inscritos es Don Mario (número 10), será conducido por primera vez con el jinete Yonkleiver Díaz y entrenado por Ramón García Mosquera para los colores del Stud Haras Alegría.

El tordillo tresañero, producto de Constructor White en Valle iba a reaparecer a la pista caraqueña luego de un corto paro de 35 días sin correr y estaba inscrito para competir el pasado domingo 24 de agosto, en la carrera de los acumulados del 5y6 de la reunión 32 por lo que fue el único ejemplar que quedar retirado por presentar Claudicación Miembros Anteriores.

Ajuste: 5y6 La Rinconada

El día martes 16 de septiembre Don Mario galopó dos vueltas en silla mientras que el miércoles 17 de este mes igualmente galopó dos vueltas, en silla informado por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).