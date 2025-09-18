El ajuste que lo cambia todo: Special Element se prepara para extender su racha de victorias en el Clásico Jockey Club (GI)

Suscríbete a nuestros canales

Cuando apenas faltan días para dar inicio a la reunión 36 que se tiene previsto celebrar en el hipódromo La Rinconada, presenta la programación de 12 competencias que incluye dos condicionales especiales y cuatro pruebas selectivas de grado, más el juego esperado por la afición hípica: El 5y6 Nacional.

La quinta válida será la edición 72 del Clásico Internacional “Jockey Club de Venezuela” (GI), para el lote de ejemplares nacionales e importados de tres y más años, en distancia de 1.800 metros, pautada para la 5:10 de la tarde y con una bolsa de premio de 150 mil dólares.

Entre los inscritos se encuentra presente el importado Special Element (USA) (número 9), que buscará extender su racha de victorias con este clásico grado I, montado por el efectivo jinete profesional Jhonathan Aray y la preparación de Carlos Luis Uzcátegui para el Stud Yellowstone

Aray es el jinete habitual de este castaño, un producto de Cooper Bullet en It’s High Time por Gone Astray que ha hecho que este ejemplar mantenga una campaña invicta en lo que va de este año de 5 victorias en 5 actuaciones y hay que recordar que es uno de los importados que llegó en este mismo año 2025 a la arena caraqueña proveniente de Florida, Estados Unidos.

Se perfila como el segundo favorito para Gaceta Hípica.

En su última actuación, Special Element se fajó con la yegua chilena Steady en un duelo dramático en los metros finales, para así ganar a pescuezo de Steady en la Copa Internacional del Caribe (G1) de la Gala Hípica de Caracas el pasado 24 de agosto, con un tiempo de 97’’1 para la milla.

Ajuste excelso: 5y6 La Rinconada

El día miércoles 17 de septiembre, el norteamericano Special Element ajustó 41,1 para 600 metros, en pelo, a voluntad de muy bien, con remate de 12,2 publicado por la hoja de ajustes por parte de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

