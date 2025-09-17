En la cuarta válida corre el autentico video que de ganar paga fortunas en el 5y6 nacional

Suscríbete a nuestros canales

La emoción de las carreras de caballos no se detiene en Venezuela. Nos acercamos rápidamente a la reunión 36 de La Rinconada, que en esta ocasión trae consigo 12 emocionantes pruebas, con cuatro selectivas y dos condicionales especiales que serán el atractivo de la tarde en conjunto con el 5y6 nacional, que promete otro excelente dividendo.

El 5y6 sigue siendo una fortaleza inexpugnable en recaudación, con 22 semanas consecutivas donde se rompe récords. El monto máximo alcanzado ya supera los Bs. 137.000.000,00, y para esta semana, el INH mantiene un tentador monto mínimo a repartir de $1.250.000 al cuadro único con seis aciertos.

La Rinconada: Un Análisis Detallado Apunta a un Gran "Video" Batacazo

En medio de una jornada que se perfila muy pareja, el equipo de Meridiano Web ha realizado un exhaustivo análisis, para identificar un ejemplar que cuenta con todos los elementos para ser considerado un auténtico "video" o "línea" para los apostadores. Nos referimos a un purasangre que se dará de la partida en la décima carrera, que corresponde a la cuarta válida del 5y6.

Dicha carrera es una prueba especial para ejemplares nacionales e importados de cuatro años, debutantes o no ganadores. Es allí donde aparece inscrito con el número tres en la gualdrapa el ejemplar Anastacio Again. Este hijo de Ekhlaas por Necid Again en Fast As A Cat se presenta con un hándicap de 53 kilos y para esta ocasión pasa a las manos del jinete profesional José Alejandro Rivero.

Olviden sus dos últimas: Anastasio Again busca su primera de la campaña Reunión 33

Es crucial que los aficionados borren las dos últimas actuaciones de Anastasio Again. En la carrera del 15 de junio, el ejemplar arribó en el décimo cuarto lugar es decir último, pero en una parte del recorrido el castaño venia entre los primeros y por momentos pierde el estribo pero al final pago tributo y pierde toda opción.

Y en su más reciente presentación en la carrera número 360, el ejemplar con la monta del aprendiz Winder Véliz luego de puntear gran parte del recorrido arriba en el quinto lugar y posteriormente el jinete informó al comisariato que se le había rodado la silla.

Hasta el momento el pupilo que entrena German Córdova no ha podido conseguir triunfo luego de cinco presentaciones y su ejercicio más reciente del pasado 13 de septiembre fue en silla 16,4 30,3 42,2 54,2 (800) 66,3 2p 79,4/94,3//110,2/// de segunda vuelta muy cómodo con remate de 12. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.