Mira lo que dijo este jinete profesional que tiene la oportunidad de ganar su primera selectiva en La Rinconada

El jinete Aldry Siso vive un año formidable. Con su gran habilidad, ha sabido aprovechar cada oportunidad que se le presenta, visitando el recinto de ganadores de forma constante. Muestra de ello fue su victoria sorpresa la semana pasada con el ejemplar Base Armador.

Entrevista: Jinete Aldry Siso La Rinconada

En una entrevista realizada este miércoles en el principal óvalo del país, el jinete habló sobre sus compromisos. Para esta jornada de lujo en La Rinconada, Siso tiene cinco buenas montas, tres de ellas en pruebas selectivas.

Esto demuestra cómo sus recientes triunfos han fortalecido la confianza de entrenadores y propietarios, quienes ahora les confían a sus mejores ejemplares para las carreras más importantes.

La primera monta es con la importada Etna's Napper en la cuarta carrera. ¿Qué nos puedes decir?

- Esta será la primera vez que conduzca a esta yegua, y tuve la oportunidad de observarla esta mañana con su galopador, luciendo de manera excelente.

Aunque no he podido trabajarla personalmente debido a su fuerza, su condición actual y lo que vi en la pista me dan una gran confianza. Espero que su gran momento se traduzca en una excelente oportunidad para conseguir la victoria.

Luego en el clásico hípica nacional en yunta con Carlos Luis Uzcátegui montas a una segunda importada que tiene por nombre Nikitis.

-Indudablemente esto es una gran oportunidad el cual le agradezco al entrenador por confiarme esta monta en esta importante prueba. Ella las ha corrido todas bien y espero aprovechar esta oportunidad al máximo ya que la yegua se encuentra extraordinariamente bien.

En este caso si he tenido la oportunidad de trabajarla un par de veces y de verdad que me gusta mucho y espero conquistar mi primer clásico esta semana.

Para el clásico Lanzarina (GII) repites por cuarta vez a la potra Pryanka.

- Esta es la cuarta ocasión en la que tengo el privilegio de conducir a esta yegua, a la que conozco muy bien. La trabajé esta mañana y se encuentra en una gran condición. Es una yegua de gran velocidad, y esperamos que continúe mejorando su desempeño para escalar a mejores posiciones, y por qué no, pelear por la victoria.

Selectiva: La Rinconada Compromisos Reunión 36

En el 5y6 nacional tienes el compromiso con el potro Zadkiel en el clásico victoreado.

- Esta será la quinta vez que conduzca a este caballo, y lo haré en este importante clásico. Espero que responda a mis exigencias, tal como lo hizo esta mañana en su trabajo. Confío en conquistar este clásico con un ejemplar al que le tengo mucho aprecio, especialmente ahora que contamos con 100 metros adicionales para que muestre su efectivo remate.

Cierras tus compromisos en la cuarta válida con el debutante Money Starry del trainer Eliecer Gómez.

-Este caballo va debutar, de verdad que tengo rato trabajándolo. Sus ejercicios previos han mostrado bastante velocidad y a pesar de que vamos a su carrera de estreno no lo dejen por fuera en el juego del 5y6.