Atención: Dotwing Fernández tiene un candado que podría hacerte ganar en el 5y6 de la R36 (+Video)

El hipódromo La Rinconada abre sus puertas para presentar la reunión número 36, por lo que esta jornada se va a destacar el esfuerzo, la disciplina y la dedicación tanto jinetes como entrenadores y propietarios.

Entrevista en vivo: Dotwing Fernández Candado 5y6 La Rinconada Datos Hípicos

El equipo de Meridiano Web siempre consecuente con las entrevistas matutinas en las jornadas de traqueos de este miércoles 17 de septiembre tuvo el honor de conversar con el entrenador Dotwing Fernández, quien tiene cuatro ejemplares presentados para la presente jornada dominical. Aquí están sus declaraciones.

Entrenador estamos muy agradecido por la oportunidad de hacerle la entrevista.

-Un gran saludo para toda la afición hípica. Primeramente, para hacerle la invitación a toda esa afición que asista este domingo a presenciar el Clásico Hípica Nacional, el Clásico Jockey Club (de Venezuela) y dos Clásicos para dosañeros.

Trainer, cuatro presentados para la reunión 36. Inicia en la quinta carrera con la yegua Mother Carmen para el XXV Clásico Hípica Nacional (G1), conducida por Larry Mejías.

-Una yegua que hizo su inclusión por primera vez en la distancia de aliento de 1.900 metros, lo hizo bastante bien. Para esta ocasión el jockey Larry Mejías la conoce mejor. Son 2.000 metros y la yegua atraviesa por muy buenas condiciones.

Para la primera válida del 5y6 Nacional presenta dos yeguas: Mo Cuishle que reaparece con 98 días sin correr y nuevamente con Larry Mejías sobre los estribos, al mismo tiempo Sweet Victory montada por el aprendiz Ángel Ybarra.

-Mo Cuishle, una yegua que reaparece, pues la tenemos buena por concepto. Ella no viene al 100%, pero es de buena calidad y no la dejen, al igual que la yegua Sweet Victory que todas las carreras. Viene para su lote. Pienso que no pueden dejar de marcar estos dos ejemplares en su cuadro y en sus combinaciones.

Finaliza su compromiso en la quinta válida que se correrá la edición 82 del Clásico Internacional Jockey Club de Venezuela (G1). En esta importante selectiva inscribió al castaño El Gran Coliseo con la monta del efectivo jinete Winder Véliz.

-Un caballo que viene de hacer muy buena carrera, pues ganó de manera solvente. Lamentablemente, para esta ocasión no la puede conducir el jockey Franklin Puello Jr., ya que se encuentra lesionado y en pronta recuperación gracias a Dios y a la Virgen.

La monta el muchacho Véliz (Winder), lo está haciendo bastante bien aquí en La Rinconada. El caballo atraviesa por buenas condiciones, la carrera está muy pareja y no lo dejen fuera porque El Gran Coliseo podemos hacer una muy buena competencia y hasta podemos ganar en este gran Clásico Jockey Club.