Luis Martin: “Con un poco de Fe podemos pescar esta carrera en los metros finales”

El entrenador Luis Martin se muestra sumamente optimista de cara a sus compromisos para la jornada de este domingo en el hipódromo La Rinconada. Con la vista puesta en la recta final, el estratega confía en el arduo trabajo que ha realizado con sus dos presentados.

Así se lo hizo saber al equipo de Meridiano Web la mañana de miércoles 17 de septiembre en las instalaciones de la arena capitalina. Cabe destacar que todavía el ex-jinete y ahora entrenador todavía no ha podido sumar su primera victoria en la actual temporada, pero no baja la guardia y trabaja arduamente con los ejemplares que tiene alojado en su cuadra.

La primera presentada es en la segunda carrera con la potra Queen Rhaenyra que en su debut no lo fue bien al rodar su jinete.

- La yegua reaparece después de 98 días sin correr, tras un debut poco afortunado en el que presentó inconvenientes y se desvió hacia la baranda, provocando que su jinete rodara.

Actualmente, la ejemplar se encuentra completamente recuperada y ha trabajado de manera excepcional. Aunque el lote es muy fuerte por la presencia de unas debutantes de las que se habla muy bien, no la descarto. Confío en su calidad y en el arduo trabajo que ha realizado, ya que poco a poco irá mejorando su rendimiento.

Aunque esperamos los resultados finales frente a este parejo grupo de competidores, estoy muy optimista. Su desempeño en los entrenamientos ha sido sobresaliente, lo que me hace creer que puede cumplir una excelente actuación.

Luego en el 5y6, presenta en esta ocasión con Yonkleiver Diaz al caballo alazán Caminante

- Debido a un compromiso de última hora, el jinete Siso no podrá montar al ejemplar. Por primera vez, Yonkleiver Díaz será el encargado de conducirlo.

El caballo se encuentra en una gran condición, y lo único que necesitamos en carrera es un poco de Fe para pelear por la victoria. Estamos seguros de que, en cualquier momento, el ejemplar hará un gran remate para llevarse la competencia.