El plan de Yonkleiver Díaz: Una línea y dos caballos de cuidado para la jornada del domingo en La Rinconada (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Con seis compromisos para la reunión 34, Yonkleiver Díaz se perfila como uno de los jinetes con más actividad este domingo en el Hipódromo La Rinconada. El jinete, que siempre se distingue por su profesionalismo, busca empezar el tercer meeting del año con una victoria.

La Rinconada: Línea Entrevista Yonkliever Díaz Montas

Díaz, quien acumula 97 triunfos en su historial, tiene una gran oportunidad de alcanzar el centenar de victorias. Por esta razón, el equipo de Meridiano se acercó a él en la mañana de traqueos de este miércoles. El jinete ofreció detalles sobre la preparación de sus montas y las opciones reales de cada una en la carrera.

“Buenos días, saludos a la gente de Gaceta Hípica y a los seguidores que nos siguen semana tras semana”.

Seis compromisos, el primero de ellos a la altura de la tercera carrera con el caballo Ram Power.

-Este caballo lo gane en la distancia, pero ahora ca un poquito subido de lote ya que corre contra ganadores de 2 y 3. Sin embargo, considero que va estar haciendo una buena carrera.

Luego en la cuarta carrera del ciclo no válido serás el encargado de guiar al tordillo de dos años Chamuel.

-Este ejemplar lo vengo de correr en un clásico de dosañeros, lo hizo muy bien y para esta oportunidad al participar con menos ejemplares a su lado el se va sentir mucho mejor y considero que podemos definir la carrera.

En el 5y6 nacional en la primera válida luego de 35 días conduces a la hija de Le Capannelle, Miss Coco.

-Por lo extraordinario en que anda esta yegua la voy indicar como mi línea de esta semana.

Segunda válida en recorrido de 1.300 metros por tercera ocasión consecutiva al castaño Zio Giccof.

-Las dos carreras anteriores no me he entendido mucho con el y para esta ocasión esperamos hacerlo mejor.

Una yegua que te dio satisfacción en su debut, Queen Lety que repites la monta luego de 106 días sin correr.

-Para mí esta es una extraordinaria yegua, cunado debuto demostró la calidad que tiene y por nada del mundo la vayan a dejar fuera de sus combinaciones que ella va definir la carrera.

Compromiso de cierre: La Rinconada Marca Personal Jinete

Tu último compromiso es en la quinta válida con el castaño Papa Stefano del trainer Cesar Pérez.

-Este caballo lo tuvimos esperando desde hace varias semanas y de verdad anda en óptimas condiciones para reaparecer y también considero que va definir esta carrera.