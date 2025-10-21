El Barcelona quiere encaminar su camino en la UEFA Champions League

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona se prepara para un partido clave en la tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025/2026. El compromiso está pautado para este martes 21 de octubre a las 12:45 PM (hora de Venezuela).

Los dirigidos por Hansi Flick recibirán al Olympiacos en el Estadi Olímpic Lluís Companys, con la imperiosa necesidad de sumar tres puntos que les permitan reponerse de la derrota anterior y escalar posiciones en la clasificación general.

El encuentro llega en un momento de altibajos para el conjunto azulgrana, que, a pesar de haber mostrado destellos de buen juego, cayó en la jornada previa ante el París Saint-Germain (1-2) en casa.

Dicho tropiezo, sumado a un debut con victoria ajustada, coloca al Barça en la posición 16 con tres puntos tras dos partidos disputados.

La necesidad de ganar

La nueva fase de liga de la Champions exige consistencia, y el Barcelona es consciente de que un triunfo ante el Olympiacos, que actualmente se ubica en el puesto 29 con solo un punto, es fundamental. La victoria no solo inyectaría moral y confianza, sino que también dejaría al equipo mejor perfilado de cara a la segunda mitad de esta fase.

La urgencia por sumar se intensifica al considerar que el próximo compromiso liguero es nada menos que el Clásico español ante el Real Madrid. Hansi Flick y su cuerpo técnico buscarán un triungo contundente que sirva como trampolín anímico, permitiendo al equipo concentrarse en el duelo eterno con la moral alta.

El conjunto griego, bajo la dirección del experimentado técnico José Luis Mendilibar, se presenta como un equipo aguerrido y tácticamente organizado, especialmente en defensa.

Probablemente, el entrenador español planteará un partido con líneas cerradas, buscando explotar el contragolpe y obligar al Barcelona a un esfuerzo máximo para romper el cerrojo defensivo.

Bajas importantes

Ahora bien, el equipo azulgrana llega al partido con sensibles bajas en el frente de ataque, incluyendo la ausencia de Robert Lewandowski, Ferran Torres, Raphinha y Dani Olmo.

Estas ausencias obligarán a Flick a reajustar su esquema ofensivo, depositando gran parte de la responsabilidad goleadora en otros nombres como Marcus Rashford, Fermín López o Roony Bardghji y en su principal figura, Lamine Yamal.