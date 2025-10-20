¿Nueva baja? Hansi Flick tiene un nuevo contratiempo en la previa del Olympiacos

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona continua recibiendo malas noticias, o contratiempos que debe ir resolviendo. Este martes, los dirigidos por Hansi Flick reciben al Olympiacos por la tercera fecha de la UEFA Champions League. Un encuentro donde el técnico alemán tendrá siete bajas (Ferran Torres, Raphinha, Lewandowski, Dani Olmo, Gavi, Joan Garcia y Ter Stegen), además se le ha prestado un nuevo contratiempo en la sesión de entrenamiento de este lunes.

Alerta ante una posible baja

Se trata del defensa danés Andreas Christensen, quien acudió desde muy temprano al centro de entrenamiento azulgrana como el resto de compañeros, sin embargo no pudo tomar partido en la sesión tras tener una indigestión que hizo que se regresara a casa.

Por ahora, no hay parte médico oficial por parte del FC Barcelona, solo queda estar atentos de la evolución del futbolista para conocer si finalmente estará disponible para participar en el duelo contra los griegos, o si se agregará a la larga lista de bajas por parte de los culés.