Xabi Alonso acusa a LaLiga, Barcelona y Villarreal de adulterar la competición

Las opiniones no cesan en cuanto a un debate muy caliente por estos días en España. Se trata del partido que sigue programado entre Villarreal y Barcelona por LaLiga, que se jugaría en Miami, Estados Unidos. El nuevo en sumarse a la discusión fue nada más y nada menos que el técnico del Real Madrid: Xabi Alonso.

El estratega merengue utilizó unas palabras bastante fuertes para referirse al asunto, en el que dejó muy claro estar en completo desacuerdo de lo que se está trabajando en torno a ese cotejo de la competición doméstica.

El técnico utilizó una dura calificación a la idea que tiene la patronal de impulsar el certamen español en suelo estadounidense y tildó la medida como un intento de "adulterar la competición".

Las palabras de Xabi Alonso sobre Villarreal-Barcelona en Miami

El entrenador se alineó con su propio club para mostrar el descontento con esa situación, tal como ya han hecho distintos equipos en el propio torneo local en la propia jornada nueve.

“Nosotros estamos en contra del partido porque creemos que adultera la competición. No ha habido la unanimidad de todos los participantes para que se juegue en campo neutral y no ha habido consulta”, dijo.

Al mismo tiempo, el español se puso de lado de las distintas protestas simbólicas que se han estado realizando en los partidos de la fecha, promovidas inicialmente por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE)

El propio Xabi Alonso ratificó que esas posturas ante el Villarreal-Barcelona en Miami representan el sentir de muchos clubes y dejó entrever que Real Madrid se unirá a la protesta simbólica en su duelo este domingo ante Getafe en el Coliseum.