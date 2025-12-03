LVBP: Wilmer Font eleva el ánimo de Leones con una brillante apertura

Suscríbete a nuestros canales

Si Leones del Caracas quiere clasificar al Round Robin, más juegos como el de este martes es por lo que deben apostar fuertemente. Y es que de la mano del abridor Wilmer Font, el conjunto capitalino blanqueó por 3 a 0 a Tiburones de La Guaira en el Estadio Universitario.

La octava semana de ronda regular arrancó de manera positiva para los melenudos, quienes gracias a este triunfo recortaron distancias con el resto de equipos. Aunque todavía se encuentran en el último lugar de la clasificación con récord es de 17 victorias y 20 derrotas, solo están a tres juegos de la cima y a dos de los puestos directos a la postemporada.

Wilmer Font le da un gran respiro a Leones

En lo que va de la temporada 2025-2026 de la LVBP, este fue apenas el primer cero que colgaron los Leones del Caracas a lo largo de nueve entradas. Ciertamente, todo el protagonismo cayó sobre Wilmer Font, pero también tuvieron su cuota de responsabilidad los relevistas Norwith Gudiño, Carlos Hernández y Ricardo Rodríguez.

Luego de que iniciaran las acciones en el recinto ucevista, Font resolvió la primera entrada por la vía rápida, algo que también logró en el sexto. Pero si bien en el resto de innings siempre tuvo algún corredor en base, al final pudo preservar el cero gracias a sus actuaciones y al apoyo defensivo de sus compañeros.

En total trabajó por espacio de seis capítulos en los que permitió cuatro imparables, además que regaló una base por bolas, ponchó a cuatro rivales y golpeó a un bateador.

Cabe mencionar que Wilmer Font venía de una gran apertura el pasado 26 de noviembre en el Estadio Monumental. No obstante, luego de seis innings de labor en los que toleró solo dos anotaciones, al final quedó sin decisión después de que Tigres de Aragua le remontaran el encuentro en la alta del noveno a Leones del Caracas.

Números de Wilmer Font en la temporada 2025-2026 de la LVBP