LVBP: Caribes suda la gota gorda pero frena a un Magallanes inspirado

Si se juega bien, mínimas son las probabilidades de ceder en una partida de beisbol, y a un óptimo desempeño apelan los Caribes de Anzoátegui para prevalecer en la partida ante Navegantes del Magallanes, el equipo caliente en estos momentos de la temporada 2025/2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Por un lado el excelente performance del grupo de lanzadores en general; aunque Harol González permite 2 imparables más 1 anotación en el primer inning, sale adelante completando 4 tramos de 3 imparables, esa rayita con 7 ponches y muy importante, sin base por bolas alguna.

Por otro lado, esa labor del iniciador abre el abanico para que la ofensiva responda con lo necesario; 1 carrera en la 3ra tras elevado de sacrificio para Andrew Monasterio con el que Diego Infante pisa el plato. Luego en el 4to Herlis Rodríguez liga sencillo, Romer Cuadrado doble mientras Carlos Pérez remolca en jugada de selección.

Caribes vs Magallanes, juego de alternativas

Pero los navieros han mostrado gran empuje durante su racha de 6 lauros al hilo, y para la 5ta, con el relevista Liarvis Breto convocado, luego de 2 outs José Gómez le asesta cuadrangular solitario que iguala las acciones.

A pesar del golpe, los aborígenes se recomponen para comenzar un estira y encoge con Magallanes; Caribes ses va arriba para el 7mo pero de nuevo le empatan al cierre de la 9na, de nuevo Anzoátegui arriba en el 10mo, los locales también igualan en su chance ofensiva.

Las cosas comienzan a tomar forma y fondo en la 11va; con Leonel Valera y Andruw Monasterio en las esquinas, lanzando Enderson Franco, Hernán Pérez liga hit para impulsar 1 y aunque Omar Alfonzo batea para doble play, a Monasterio le da chance de pisar el pentágono, en jugada que Caribes solicita revisión que le es favorable.

LVBP - Beisbol - Anzoátegui - Navegantes

Para cerrar, Yorvin Pantoja retira primero a Rougned Odor, Leonardo Pineda y Luis Sardiñas.

Pizarra final: Caribes 6, Navegantes 4.

El lauro corresponde a Yilber Díaz (3-0, 1.23 de efectividad, 1.09 en whip) a pesar de desperdiciar por segunda vez la ocasión para salvar; el rescate si lo logra Yorvin Pantoja (1, 2.89/0.91). Pierde Enderson Franco (0-3, 2.52/1.20).

Caribes queda con marca de 20-18, igualados en el 2do puesto con Tigres de Aragua, ambos a 0.5 juego de Bravos de Margarita; Magallanes se ubica con 18-21 para ser 7mos aunque junto a Leones del Caracas a 3 de la 1era casilla.