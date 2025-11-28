LVBP: Jadher Areinamo también es el primero con esta cifra en la 2025/2026

Suscríbete a nuestros canales

Jadher Areinamo en cada oportunidad hace méritos para consolidarse como el jugador más especial de los Tiburones de La Guaira; previo al juego de este jueves en casa del Cardenales de Lara, el joven con 39 remolcadas apuntalaba la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

En dicho departamento le escoltaban dos de los Caribes de Anzoátegui, Hernán Pérez y Balbino Fuenmayor con 31 y 25, así como Alexi Amarista, Wilson García, ambos de Bravos de Margarita, ambos con 24.

LVBP - Beisbol - Estadísticas - Números

Adicional a eso, Areinamo lideraba el renglón de jonrones con 13, único del circuito con mínimo una decena.

Jadher Alejandro lamentablemente, está en sus horas finales en este certamen 2025/2026, su organización en el sistema MLB, Rays de Tampa Bay, negó el permiso para que juegue más. Desde hace días eso se supo y este 27 de noviembre dio más razones para que se le extrañe en demasía.

Jadher Areinamo, la nueva generación en Tiburones de La Guaira

Cuando la partida contra los pájaros rojos iba por el inning 4, encontró las bases llenas, con Alcides Escobar en primera, Carlos Tocci en segunda y Sebastián Rivero en la antesala, a los dos últimos los remolcó tras sonar sencillo al jardín izquierdo, parte de su aporte en el gran rally de 5 rayitas del cardumen en esa entrada.

De ese modo llegó a 41, detalle que también le hizo el primero de la presente campaña, en superar las 4 decenas de compañeros enviados a la registradora. ¡Vaya toletero!