LVBP: Jadher Areinamo arenga a Tiburones y saca ventaja en el liderato de jonrones

Suscríbete a nuestros canales

En lo que va de temporada 2025/2026, Jadher Areinamo a parte de ser el toletero más importante de los Tiburones de La Guaira, también se posiciona fuerte entre los mejores de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Precisamente con poder el joven de 21 años de nuevo da para hablar este 17 de diciembre, jornada en la que el cardumen prosigue su difícil serie en Puerto La Cruz ante Caribes de Anzoátegui.

Alineado como tercero en el orden, en el mismo primer chance ofensivo de su equipo suena cuadrangular ante los envíos del abridor aborigen, Rafael Marcano; en cuenta de 2 bolas y 2 strikes manda la esférica por encima de la pared entre los jardines izquierdo/central.

El tablazo solitario es su número 9 del torneo, con el que amplía su ventaja en el liderato de vuelabardas, seguido por Wilson García que suma 7 para la causa de Bravos de Margarita; además el infielder tiburón consigue su carrera remolcada 28, también el número 1 del renglón donde le escolta Hernán Pérez de Caribes con 26, de ellas 3 en esta noche.