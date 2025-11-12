LVBP: ¡Inquietud! ¿Máximo Acosta y Jadher Areinamo hasta dónde nadarán con Tiburones?

Suscríbete a nuestros canales

Dos jugadores que en este torneo 2025/2026 se han ganado a punta de batazos, se han ganados los aplausos del siempre alegre público de los Tiburones de La Guaira, esos son Máximo Acosta y Jadher Areinamo.

De modo paralelo, hasta ahora la ofensiva del cardumen ha mostrado algunas contradicciones; por ejemplo, para este 12 de noviembre son 7mos en porcentaje de embasado (.337), 6tos en dobles (36) o últimos en bases por bolas, pero también 3ros en slugging (.430), OPS (.767), hits (203), 1eros en cuadrangulares (25) y 2dos en total de bases (320).

Algunos comentarios sobre el posible e inmediato cese de acciones por parte de los citados jóvenes, han inquietado a un sector de la afición escuala porque el empirismo señala que talentos como los suyos, suelen recibir restricciones o culminación total del permiso para seguir participando en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Sobre este particular, fuentes consultadas dentro de Tiburones, que solicitan anonimato, señalan que hasta ahora, Acosta jugará este viernes y sábado contra Caribes de Anzoátegui en Puerto La Cruz. Quedará por definir si la Gerencia Deportiva de Fernando Veracierto consigue la extensión del permiso por parte de los Marlins de Miami.

Respecto a Areinamo, aunque sigue en play, igualmente su caso está en negociación con los Rays de Tampa Bay.

Máximo Douglas José de 23 años, fue adquirido el pasado 28 de agosto en cambio con Águilas del Zulia, que recibieron a Pedro Rodríguez y Luis Alejandro Rodríguez.

Este año es su primero en la LVBP, se ha ido de 88-29, con 4 dobles, 5 jonrones, 15 remolcadas, 17 anotadas, 48 bases totales, 10 boletos, 18 ponches y 1 elevado de sacrificio. Su línea ofensiva refleja:

.330 en promedio de bateo

.400 en porcentaje de embasado

.545 de slugging

.945 de OPS

Jadher Alejandro fue firmado originalmente por Tigres de Aragua, a La Guaira llegó el 28 de octubre de 2022, en cambalache por el cátcher Dennis Ortega. En el presente certamen lleva de 80-24, 3 dobletes, 1 triple, 7 vuelabardas, 23 impulsadas, 17 anotaciones, 50 bases totales, 5 pasaportes, 10 chocolates engullidos, 1 almohadilla robada, 1 elevado de sacrificio más 1 pelotazo recibido.

Su línea apunta: .300/.345/.625/.970