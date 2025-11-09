LVBP: Tiburones reaccionó con gran pitcheo y Caribes pagó los platos rotos

Suscríbete a nuestros canales

Esta ha sido una semana contradictoria a la tendencia estadística que desde hace tiempo define a la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP); se han visto diversos juegos de pleno dominio del pitcheo y a este particular, los Tiburones de La Guaira apelaron para cortar el mal momento de tres caídas al hilo.

Caribes de Anzoátegui tuvo que pagar los platos rotos en Macuto; Eric Pardinho, que llegó con unas cifras de pitcheo malogradas, sorprendió gratamente con 6 innings de 5 imparables sin carrera alguna en contra, dio solo 2 boletos y por la guillotina pasó a 5.

Tiburones de La Guaira vs Caribes de Anzoátegui

De manera particular, por gran y poco margen, eso sustentó el lauro guarista cuya ofensiva respaldó a su iniciador brasileño en la baja del 5to tramo cuando Franklin Barreto comenzó con doble, anotó por triple de Juniel Querecuto, y este también pisó el plato tras error en tiro del segunda base Carlos Mendoza.

Eso bastó para el cardumen, en lo sucesivo el relevo frenó ese peligroso ataque de la tribu que solo ligó 3 hits en los siguientes 3 tramos. Cierto que en la 9na Oddanier Mosqueda se complicó con 1 imparable en contra, además de que cedió 1 boleto, pero el mánager Gregorio Petit recurrió a Álex Martínez y este correspondió con 0.2 perfectos.

Para terminar de asegurar, Tiburones marcó 1 en el 6to con el cuarto jonrón del MLB Máximo Acosta, además de otra en la 8va cuando el recio Jadher Areinamo con elevado de sacrificio trajo a Daniel Montano quien inició la entrada con pasaporte.

LVBP - Eric Pardinho - Estadísticas

El lauro claro que fue para Pardinho (quedó con marca de 1-0, efectividad de 5.11 y whip en 1.62); perdió el cubano José Rodríguez (1-3, 2.91, 1.11) quien mereció crédito: 5 entradas de 5 indiscutibles, 2 anotaciones (ambas limpias), sin boletos más 4 chocolates recetados.

Así La Guaira quedó con marca de 9-11, igualados con Cardenales de Lara en el 7mo lugar; Caribes bajó a 9-10 y quedó en el 5to puesto con solo ½ de ventaja sobre los propios Tiburones.

La serie particular se igualó a 1.