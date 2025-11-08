LVBP: Magallanes busca salir de su crisis y anuncia este importado ex Leones del Caracas

Suscríbete a nuestros canales

No se puede tapar el sol con un dedo; son horas muy complicadas para los Navegantes del Magallanes en la primera parte del torneo 2025/2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). Para la jornada de este 8 de noviembre se presentaron en el último lugar de la tabla de posiciones, con indeseable marca de 5-13, a 2.5 juegos del 6to lugar que da chance de disputar el duelo comodín.

La presión del corto calendario es evidente, antes de que se les haga más difícil aún, la gerencia deportiva sigue en movimiento y previo al juego de este sábado ante Leones del Caracas, anuncian la contratación de un nuevo toletero importado, uno que por cierto vino con los melenudos.

Navegantes del Magallanes se mueven

Andretty Cordero, domincano de 28 años es la nueva contratación magallanera y que en el reciente verano viene de jugar con los Rieleros de Aguascalientes en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB); en este circuito también dominado por bateadores, dejó destacada línea ofensiva:

.368 en promedio de bateo

.407 fue su porcentaje de embasado (PEB)

.611 en slugging

1.018 de OPS

Eso fue resultado de 141 hits en 383 turnos legales, acompañados por 27 dobles, 22 cuadrangulares, 100 carreras remolcadas, 68 anotadas, 25 bases por bolas, 66 ponches, 1 pelotazo y 1 elevado de sacrificio.

Con 6 años de experiencia en el sistema MLB, así como en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), Cordero vendrá a reforzar un ataque Navegante al que le ha faltado pólvora.

LVBP - Andretty Cordero - Importados - Estadísticas

Asimismo, conoce la LVBP porque en la 2020/2021 vino con los Leones; en 25 partidos destacó al irse de 89-27, 8 biangulares, 2 jonrones, 15 enviados al plato, 14 pisadas del pentágono, 4 pasaportes, 19 ponches y línea de: .303/.333/.461/.794.

Se pudo conocer, que el quisqueyano se sumará en algún punto de la siguiente semana.

A la fecha, la ofensiva de Magallanes es última en average colectivo (.223), PEB (.326), slugging (.327), OPS (.653), hits (133), dobles (24), triples junto a Cardenales de Lara (1), rayitas empujadas (61), total de bases (195), carreras anotadas (66), además de tener la segunda mayor cantidad de corredores dejados en bases (142).