Harold Castro ha sido un auténtico “Tren” que arrolla el pitcheo de la LVBP

Cuando Leones del Caracas obtuvo el título de la temporada 2022/2023, en medio de la celebración de todos sus integrantes, recordamos que el entonces gerente deportivo, Richard Gómez, dentro de su natural emoción hizo pausa y nos ofreció análisis sobre lo conseguido; señaló que el factor clave de la conquista fue Harold Castro.

En la historia de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), que ya cuenta con 80 años, solo el “Tren del 23” ha despachado cuadrangular walk off para hacer campeón a su equipo; pero más allá de eso, en lo sucesivo sus estadísticas han sido de alto impacto.

Antes de esa consagración, los Leones tenían 3 torneos sin contar con su dorsal número 3; volvió y muchos han sido los éxitos grupales, pero reiteramos, sus números sobrepasan la realidad del dominio ofensivo que caracteriza a la LVBP.

Harold Castro le da con una puerta de iglesia

Por ejemplo, desde que se sumó a la manada el pasado 29 de octubre, en duelo contra Navegantes del Magallanes, el caudal de batazos que ha desplegado no tiene nombre; a partir de esa fecha y previo a la jornada de este 8 de noviembre, solo en un partido ha quedado en blanco.

El citado período ha abarcado 9 partidas, las mismas han comprendido 6 juegos multihits y dentro de ellos obviamente que lo menos conseguido han sido 2 imparables, algo que ocurrió en tres ocasiones, mientras en otros dos tuvo tres y en uno despachó 4.

En resumidas cuentas, antes del choque vs Navegantes en Valencia de este sábado, Harold Arnaldo llega con una auténtica grosería en línea de bateo:

LVBP - Leones del Caracas - Estadísticas - Números

.500 en promedio de bateo

.525 de porcentaje de embasado

.778 en slugging

1.302 de OPS

Tan excelsa ha sido su producción, que en ese corto lapso remolcó 13 carreras, misma cantidad que Jhonny Pereda y la cuarta mejor cifra entre caraquistas; siguen Yonathan Daza con 16 en 18 juegos, además de Aldrem Corredor con 18 en 18. Para más señas, Castro ha tenido 2 más que Oswaldo Arcia que ha estado en 15 encuentros.

Quien diga que Harold Castro en estos momentos es el out más difícil de la Liga, no está lejos de acertar.