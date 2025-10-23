Aldrem Corredor mejoró esta virtud para Leones y luce como el mejor de la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

Aunque es más apreciada en esta era sabermétrica, desde siempre ha sido una grandiosa virtud la capacidad de un toletero para sacar bases por bolas; la razón es demasiado lógica, es una útil herramienta ofensiva que de paso, desgasta a los lanzadores contrarios, los boletos no tienen defensa (visto desde la perspectiva monticular) y de eso Aldrem Corredor ha dado cátedra.

En este inicio del torneo 2025/2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), el toletero de Leones del Caracas ha sacado 9 bases por bolas en sus primeros 5 juegos, y más extraordinario aún, es la amplia brecha que presenta entre esa casi decena y sus ponches, solo 2; esa es la mejor relación boletos/ponches en todo el circuito.

Al inicialista melenudo le sigue muy cerca Rafael “Balita” Ortega, que para Cardenales de Lara lleva 9/3 en 7 partidas.

La paciencia de Aldrem Corredor ha traído consecuencias

Con esos 9 pasaportes, ambos son líderes del apartado, en la manada caraquista a Corredor le sigue José Rondón que va por 5/4 y tras ellos está Oswaldo Arcia con solo 2 bases por bolas aunque cuatro chocolates engullidos.

Tan importantes han sido esas bases por bolas, que Aldrem Steven también es el león con más carreras anotadas, 9, además de colíder del certamen junto a Gabriel Arias de los Tiburones de La Guaira.

Del mismo modo, han sido el principal aporte en su superlativo porcentaje de embasado en .727, igualmente el número 1 de la Liga claro está, en el Caracas.

Para el zurdo esta es su octava campaña en la LVBP y en la mitad de ese recorrido, precisamente se ha caracterizado por una excelente tendencia con las dos acciones en cuestión. Cuatro veces quedó en saldo negativo, pero con corta distancia entre uno y el otro:

LVBP - Leones del Caracas - Boletos - Ponches - Bases por bolas - Estadísticas

2016/2017: 2/4

2017/2018: 3/9

2018/2019: 11/15

2020/2021: 9/12

2021/2022: 31/28

2023/2024: 40/27

2024/2025: 40/40

Ficha de Corredor | Imagen: lvbp.com

Es decir, incluyendo lo que lleva hasta ahora, su relación vitalicia es 145/135, una auténtica contradicción estadística no solo en este cónclave, en el beisbol mismo. Con todo y que se ha ausentado de dos torneos desde que debutó, a partir de la 2016/2017 a la fecha, Corredor comparte el 8vo puesto de la Liga cuando de boletos se trata.

Esos 145 le equiparan con Henry “Pollito” Rodríguez (que este año regresó tras dos calendarios sin jugar), y continúan Cade Gotta 155, David Rodríguez 160, Oswaldo Arcia 171, José “Cafecito” Martínez y Breyvic Valera con 177, Ramón Flores 204 y Danry Vásquez 230.