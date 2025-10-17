LVBP: Bravos sin complicaciones se encargó de Leones en Margarita

Suscríbete a nuestros canales

Un solo detalle definió la partida inaugural para Leones del Caracas y Bravos de Margarita; en el cierre del 2do tramo, con los insulares arriba 1x0, Carlos Jesús Pérez se paró en el home plate con Jeremy Rivas y Roel Santos en circulación, ante el primer envío del turno ejecutó sólido swing que mandó lejos la esférica.

De manera salvaje el tablazo fácil dejó el terreno de juego, algo que en el acto supo el jardinero izquierdo, José Rondón, quien no realizó esfuerzo por intentar el out, simplemente era imposible porque la bola aterrizó a mitad de gradas.

Previamente, Bravos marcó en su primera oportunidad ofensiva; el primer bate Santos dio sencillo, Pérez fue golpeado, Alexi Amarista falló pero a Juan Santana también se la encimaron y ahí llegó elevado de sacrificio para el capitán, Ramón Flores.

Ese 4x0 marcó un rumbo inalterable, que Leones apenas amenazó al inicio del 3ro; Erick Brito comenzó con boleto, Gabriel Noriega despachó doble, Yonathan Daza igual negoció pasaporte, Oswaldo Arcia y Rondón fallaron, Aldrem Corredor sacó base por bolas, pero Jhonny Pereda falló con peligrosa conexión que se dirigió hacia la parte más lejana del bosque central, aterrizó en el guante de Santos.

La “Máquina de Guerra” marcó 1 en el 4to y 5to episodios, donde una fue remolcada por Pérez con elevado de sacrificio, la otra llegó tras envío desviado de Yoimer Camacho, así anotó Moisés Gómez que estaba en la antesala luego de que despachó triple.

Caracas marcó otra en la 8va pero, casi fue solo de trámite, con Arcia fallando fallando al dar elevado al campocorto Martínez, Margarita colgó el out 27 y prevaleció 6x2.

Como suele ocurrir, de manera más afincada, en las primeras jornadas de LVBP, ninguno de los dos abridores completó 5 entradas; para Bravos, Osmer Morales trabajó 2.2 de 2 hits, 1 carrera que fue limpia, dio 3 boletos y ponchó a 2. Por Leones, Miguel Romero fue castigado en 3.1, 5 hits incluyendo el jonrón de Carlos Jesús, 5 anotaciones, todas merecidas, expendió 2 pasaportes y por la guillotina pasó a 2.

El lauro recayó en Werner Leal, que entró por Morales, y solo retiró 0.1. La derrota fue para el iniciador cubano, quedó con efectividad de 13.50.

Ningún bateador de ambos elencos consiguió más de 1 inatrapable, asimismo, en información que difundió el Departamento de Prensa de los isleños, asistieron 4.634 personas al Estadio Nueva Esparta.