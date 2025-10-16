¡Buen inicio! Oswaldo Guillén lanzó su primer rugido en la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

Muchos hombres de pelota coinciden en lo fundamental que resulta ganar, tener marca positiva durante las primeras fechas de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP); aunque se trate de solo la jornada inaugural, así comienzan las cosas para Oswaldo Guillén en Tigres de Aragua.

Estos junto a los monarcas regentes, Cardenales de Lara, arrancaron el certamen 2025/2026 y aunque los alados al principio dominaron la pizarra, eventualmente los felinos finalizaron en pleno control de 8x3 en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez.

Oswaldo Guillén en un equipo diferente

El lauro que se anotó en los registros del serpentinero Daniel Juárez, del mismo modo abarca a “Ozzie”, que afronta su primera experiencia en la LVBP fuera de la organización Tiburones de La Guaira.

Con el cardumen, el mánager campeón de la MLB, este circuito y la Serie del Caribe, acumuló 119 ganados, 143 perdidos, porcentaje de lauros .454. Esto fue el total de dos ciclos.

2016/2017: 30-33 (4to lugar en la eliminatoria, se llegó hasta semifinales)

2017/2018: 24-39 (8vo y último)

2018/2019: 28-33 (7mo y eliminados)

2023/2024: 11-7 (el equipo comenzó con Edgardo Alfonzo como mánager, terminaron con 30-26, 4to lugar, eventuales campeones locales y del Caribe)

2024/2025: 26-31 (7mos)

En cada uno de esos certámenes, en lo que concierne al primer juego:



2016/2017: ganaron 6x3 a Leones del Caracas

2017/2018: vencieron 4x3 a Leones

2018/2019: perdieron 4x1 con Caracas

2023/2024: reasumió el 5 de diciembre, al día siguiente cayeron 4x3 ante Navegantes del Magallanes

2024/2025: tropezaron 12x0 ante Navegantes