LVBP: Así quedó la serie particular entre Tigres de Aragua y Cardenales de Lara hace un año

Cardenales de Lara a la temporada 2025/2026 se presentará como el campeón defensor de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), por lo que a partir de este 15 de octubre comenzará la búsqueda de el 8vo título para sus vitrinas, así como se segundo bicampeonato.

En este sentido, el conjunto que ahora estará dirigido por César Izturis en reemplazo de Henry Blanco, a partir de las 7:00 pm en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez recibirá a los Tigres de Aragua, que igualmente estrenarán mánager, Oswaldo Guillén.

Tigres de Aragua y Cardenales de Lara, enfrentamientos

El choque se presta interesante por diversos factores, contándose las expectativas que versan en torno a los dos elencos; los pájaros rojos por la profundidad en su nómina de criollos, los tigreros por el paso al frente que estima su estratega, pueden dar los lanzadores.

Asimismo, ha sido curiosa la serie particular de ellos en los recientes 10 años; Lara ha mostrado preeminencia, imponiéndose en 6 campañas, solo que cada careo ha sido cerrado por ello, equitativo el daño que se han asestado:

2015/2016, Cardenales 5-4

2016/2017, Cardenales 6-3

2017/2018, Cardenales 5-4

2018/2019, Cardenales 5-4

2019/2020, Cardenales 5-4

LVBP - Estadísticas - Series Particulares - Temporada 2025/2026

2020/2021, Tigres 3-1

2021/2022, Tigres 5-2

2022/2023, Cardenales 5-3

2023/2024, Tigres 5-3

2024/2025, Tigres 5-3

Totales: Lara 40, Aragua 40

Finalmente, de por vida la disputa favorece a los felinos, 254 a 216.