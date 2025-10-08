LVBP: Oswaldo Guillén en su primer día dio este análisis sobre Tigres de Aragua

Suscríbete a nuestros canales

Buddy Bailey fue tan trascendental para los Tigres de Aragua y la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), que incluso para un hombre que como dirigente ha sido campeón en este circuito, en la Serie del Caribe y la MLB como Oswaldo Guillén, aún para él es un compromiso de alta factura seguir los pasos del colega recientemente fallecido.

“Es una responsabilidad bastante grande ponerse sus zapatos, para mí el mejor mánager que ha pasado por Venezuela”, señaló Ozzie al Departamento de Prensa bengalí tras incorporarse al equipo este 8 de octubre.

Incluyendo su trayectoria como jugador, de 13 temporadas, exclusivamente en el ámbito de la LVBP (no Serie del Caribe), es la primera vez que Oswaldo José se coloca un uniforme distinto al de Tiburones de La Guaira, es decir, su metamorfosis a tigrero es un auténtico acontecimiento, algo que asume con filosofía:

Oswaldo Guillén al mando de los Tigres de Aragua

(...) este es un equipo que he admirado por muchos años y por muchas cosas, estaba Ozzie Virgil que los dirigió muchos años, mi ídolo del toreo, César Girón, que es de Maracay. Es una oportunidad de dirigir un equipo del que conozco muchos peloteros, es una responsabilidad bastante grande porque aquí vine a ganar, jugar bien todos los días, tratar de ganar la mayor cantidad de juegos que se pueda”.

Son más de 40 años de exitoso recorrido en la pelota rentada; como dirigente ha tenido logros únicos, se ha equiparado en reducidos y exclusivos grupos, mientras que en otros está su nombre y solo el de algún otro. La pericia es incuestionable, a ella apeló para analizar a sus nuevos pupilos.

“El material que tenemos es bastante bueno, además de que se nota la armonía que hay, creo que se ha hecho un buen trabajo. (Me siento) entusiasmado, me encanta la manera en que Russell Vásquez ha puesto ha trabajar a los peloteros desde el primer día (...)”

LVBP - Oswaldo Guillén - Venezuela

Por otro lado, la ineludible realidad es que en la LVBP todos los elencos requieren más y mejor pitcheo, empero, Guillén creo que los suyos pueden aportar en la consecución de la meta primordial

“Si el pitcheo hace lo que tiene que hacer, obviamente no va a ser todos los días, pero si tienen constancia para mí será una de las claves”.

Inevitable también es que con una figura de tanto peso las expectativas en Aragua sean elevadas, pero la experiencia de Ozzie le hace ser cauteloso:

“No porque llegué los Tigres de Aragua van a ganar, es mentira, voy a aportar mi habilidades pero desde que suena el himno nacional, todo depende de los peloteros, a la afición le digo que vamos a jugar duro, como se tiene que jugar, el material está ahí”, sentenció.