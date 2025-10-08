MLB: Eugenio Suárez despertó con los Marineros como lo sabe hacer

Suscríbete a nuestros canales

Durante los dos primeros juegos de la Serie Divisional entre Marineros de Seattle y Tigres de Detroit, Eugenio Suárez se fue de 8-0 más 4 ponches y aunque sacó base por bolas en su primer turno del tercer choque, durante el segundó también fue pasado por la guillotina.

Con ese degradante performance, de 9-0 y 5 chocolates recibidos, “Geno” se mantuvo erguido solo para reaccionar del mejor modo en que lo sabe hacer, con la fuerza del cuadrangular, no en vano es uno de los mejores en ese apartado en toda la MLB.

Durante la 4ta entrada, cuando Jack Flaherty, abridor de los bengalíes, tenía ya 2 carreras en contra, el de Venezuela le sonó jonrón solitario, tablazo que salió del terreno del Comerica Park entre los jardines izquierdo-central.

La conexión no solo significó su primer hit en esta postemporada, también fue su primera de cuatro esquinas desde 2022; en ese momento Seattle disputó y fue barrido por Astros de Houston en uno de los careos divisionales de la Liga Americana. Para aquel Eugenio Alejandro se fue para la calle en el partido número 1 vs Cristian Javier.

