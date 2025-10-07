MLB: José Ramírez plantearía marcharse de Guardianes de Cleveland si no ocurre esto

Suscríbete a nuestros canales

Tan real como la gravedad que nos mantiene en la tierra, es el indiscutido alto rango que posee José Ramírez en toda la organización de los Guardianes de Cleveland; una auténtica figura que va más allá, a nuestro parecer, de su rol como jugador franquicia. Sus palabras o cambio de parecer podrían moldear el futuro en el corto y mediano (cuidado si largo) plazo de este equipo en la MLB.

Sus excelsas cualidades ofensivas le permitieron arribar a Grandes Ligas apenas 16 días antes de su cumpleaños 21; de manera paulatina ganó espacio, tiempo de juego y en 2016 ya se encontraba establecido como una ficha clave en el esquema de los anteriormente Indios, que en ese torneo quedaron muy cerca de ganar la Serie Mundial.

De ese equipo no perduraron otras auténticas figuras como Francisco Lindor, Trevor Bauer, Carlos Carrasco, Andrew Miller, Rajai Davis o Jason Kipnis, pero el dominicano Ramírez ha continuado, casi una década después y en el proceso consiguió extensión de su contrato hasta el certamen de 2028. Para lograrlo él mismo, en beneficio de la organización y el elenco, accedió a percibir menos dinero del que ganaría en otro lado.

MLB - José Ramírez - Guardianes de Cleveland - Grandes Ligas - Agentes libres

En 2022 su salario fueron 22 millones de dólares y en lo sucesivo, 14 millones, 17 millones más 19 millones este año; para los siguientes tres calendarios serán 21, 23 y 25 millones, notoriamente por debajo de lo que ganará Shohei Ohtani con Dodgers de Los Ángeles (poco más de 28 millones en esos tres años) y cuando incluso este tiene pagos diferidos, es decir, le ingresarán todavía más billetes verdes.

Más allá de esa realidad, el quisqueyano simplemente espera que la gerencia de los Guardianes haga su parte, construir un equipo ganador y parte de ello reposa también en la inversión de recursos económicos en otros talentos, dinero del que se supone disponen tras el “sacrificio” que viene realizando su gran figura.

Empero, ha faltado agresividad o en todo caso, resultados tangibles de peso cuando se aborda el mercado de agentes libres y el tercera base señaló es algo que “le preocupa: si la dirección no da un golpe de efecto esta temporada baja, puede que sea demasiado tarde. ´La Cabra´ (él) se planteará marcharse.

José Ramírez exige agresividad de los Guardianes

En declaraciones que ofreció al programa “Abriendo el Podcast”, añadió que “las cosas van a cambiar para las negociaciones de la renovación de 2028”.

“El gerente general no hizo lo que habíamos acordado entonces. Se suponía que iban a aprovechar mi descuento y construir un equipo para ganar”, reprochó.

Así las cosas, desde el momento en que caiga el último out de la Serie Mundial 2025, muchas decisiones fundamentales se deberán tomar en Cleveland.