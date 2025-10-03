LVBP

Vea aquí a los 10 mejores jonroneros de Leones del Caracas en la LVBP

El cuadrangular ha formado parte de la exitosa historia de los melenudo

Por

Harold Capote Fernández
Viernes, 03 de octubre de 2025 a las 12:07 am
Antonio Armas, auténtica gloria del beisbol en Venezuela | Foto: Referencial
Casi por siempre, el jonrón ha sido por consenso, estimado como el batazo, la acción más emocionante en un juego de pelota, y de modo particular, ese tipo de conexión ha formado parte especial de los Leones del Caracas en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Un ejemplo de ello es que en el primer torneo del circuito, en 1946, el líder en cuadrangulares fue un caraquista, Dalmiro Finol que mandó 7 para la calle.

Leones del Caracas, jonroneros en la LVBP

Por otra parte, en el listado de los 10 mejores vitalicios en vuelabardas de la LVBP, dos de ellos brillaron y tuvieron la mayor cantidad de sus estacazos con el tradicional uniforme blanco a rayas.

Asimismo, también entre los 10 más destacados pero solo en el ámbito melenudo, cada uno de ellos se estableció como figura de peso en la Liga y cuando menos, en un jugador especial, muy querido durante su correspondiente etapa en Leones.

 

Esa decena en cuestión está integrada por:

Luminarias de poder con el Caracas BBC

Antonio Armas con 91 en 18 temporadas y 664 juegos
Andrés Galarraga 61 en 13 torneos compuestos por 487 partidos
José Castillo, 60 en 11 años y 476 duelos
Jesús Guzmán 56 en 13 y 516
Baudilio Díaz 55 en 13 y 495
Jesús Aguilar 48 en 7 y 218
José Rondón 46 en 6 y 262
Bob Abreu 43 en 16 y 540
Carlos Méndez 39 en 15 y 492 
Franklin Gutiérrez 39 en 10 y 320

 

