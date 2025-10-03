Vea aquí a los 10 mejores jonroneros de Leones del Caracas en la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

Casi por siempre, el jonrón ha sido por consenso, estimado como el batazo, la acción más emocionante en un juego de pelota, y de modo particular, ese tipo de conexión ha formado parte especial de los Leones del Caracas en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Un ejemplo de ello es que en el primer torneo del circuito, en 1946, el líder en cuadrangulares fue un caraquista, Dalmiro Finol que mandó 7 para la calle.

Leones del Caracas, jonroneros en la LVBP

Por otra parte, en el listado de los 10 mejores vitalicios en vuelabardas de la LVBP, dos de ellos brillaron y tuvieron la mayor cantidad de sus estacazos con el tradicional uniforme blanco a rayas.

Asimismo, también entre los 10 más destacados pero solo en el ámbito melenudo, cada uno de ellos se estableció como figura de peso en la Liga y cuando menos, en un jugador especial, muy querido durante su correspondiente etapa en Leones.

Esa decena en cuestión está integrada por:

Luminarias de poder con el Caracas BBC

Antonio Armas con 91 en 18 temporadas y 664 juegos

Andrés Galarraga 61 en 13 torneos compuestos por 487 partidos

José Castillo, 60 en 11 años y 476 duelos

Jesús Guzmán 56 en 13 y 516

Baudilio Díaz 55 en 13 y 495

Jesús Aguilar 48 en 7 y 218

José Rondón 46 en 6 y 262

Bob Abreu 43 en 16 y 540

Carlos Méndez 39 en 15 y 492

Franklin Gutiérrez 39 en 10 y 320