Suscríbete a nuestros canales

Durante el 8vo inning del juego entre Bravos de Atlanta y Marlins de Miami, Máximo Acosta siguió dando de qué hablar en estos sus primeros pasos en la MLB; en ese tramo despachó su cuadrangular número 3, este lo asestó contra el relevista Pierce Johnson en conteo de 0 bolas y 1 strike.

Lo más relevante del asunto radicó en que desde su debut, el pasado 18 de agosto vs Cardenales de San Luis, solo ha conseguidos 3 imparables, por supuesto que todos jonrones.

El primero llegó en su tercer partido y sonó al abridor Andre Pallante; luego el viernes 22 fustigó a Yariel Rodríguez relevista de los Azulejos de Toronto. De ese modo, el infielder nativo de Venezuela ha conseguido uno de los comienzos más peculiares y destacados en la historia misma de Grandes Ligas. De hecho, entre sus connacionales, ninguno de los tres mejores jonroneros consiguió algo semejante.

Máximo Acosta con la crema del poder venezolano

Para Miguel Cabrera fueron 511 tablazos de vuelta entera, pero a 3 llegó cuando ya acumulaba 8 indiscutibles previos. A esos 3 arribó el 1 de julio de 2003, precisamente ante los tomahawks, partido en el que por primera vez se fue para la calle 2 veces.

Por su parte, Andrés Galarraga culminó con 399 su destacada trayectoria. Se graduó con Expos de Montreal en 1985, dio 2 vuelabardas como parte de 14 hits, el número 3 lo destapó en su primer juego de 1986, el 10 de abril y en el momento tenía 16 imparables previos. En esa fecha, el rival también fue Atlanta.

Finalmente, Eugenio Suárez va por 316 bambinazos; los tres iniciales los concretó tras 5 indiscutibles anteriores. A la cantidad en cuestión llegó el 14 de junio de 2014 contra Twins de Minnesota, en lo que fue su único año con Tigres de Detroit.