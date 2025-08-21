Máximo Acosta lució poder jonronero para su primer hit en la MLB (+Videos)

Suscríbete a nuestros canales

Dos fechas después de su debut y 5 turnos legales con el madero aguardó Máximo Acosta para despachar su primer imparable en la MLB; vaya que el chico de 22 años se hizo sentir, porque ese celofán lo rompió de manera soñada, con un cuadrangular.

Alineado como 9no toletero y campocorto de los Marlins de Miami, el nativo de Venezuela se paró en el plato durante el 6to inning, momento en que enfrentó a Andre Pallante, abridor de los Cardenales de San Luis a quien se la botó en cuenta de 1 bola sin strike y por todo el jardín central.

La blanca esférica salió a 104.8 millas por hora y dejó el campo de juego a 418 pies de distancia, tablazo con el que amplió la ventaja de los peces a 5x2. Eventualmente triunfaron 6x2.

Máximo Acosta ¡Qué momento!

Luego de ser convocado al equipo grande el pasado lunes, Máximo Douglas José ese día falló en sus tres chances válidos, en los que se ponchó 2 veces también ante los pájaros rojos. Estuvo como segunda base.

Este año en la sucursal Triple A de Miami, el Jacksonville, Acosta tuvo línea ofensiva de: .232 en promedio de bateo, .319 en porcentaje de embasado (OBP por sus siglas en inglés), .376 de slugging y .695 de OPS. Todo como resultado de:

88 hits en 380 turnos

13 dobles

3 triples

12 jonrones

45 bases por bolas

4 pelotazos recibidos

1 elevado de sacrificio

Eso lo complementó con: 49 carreras empujadas, 52 pisadas del plato, 28 bases robadas en 35 intentos, más 113 ponches.

Fue adquirido desde los Rangers de Texas el 11 de diciembre pasado, junto al campocorto Echedry Vargas y el lanzador zurdo Brayan Mendoza, a cambio del tercera base e inicialista, Jake Burger.