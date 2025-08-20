MLB: Julio Rodríguez mantiene buen ritmo de poder para superar esta marca personal

Suscríbete a nuestros canales

Aunque este 20 de agosto los Marineros de Seattle fueron barridos en la serie de tres partidos contra Phillies de Filadelfia, en lo que fue su quinta derrota al hilo, quedaron motivos para continuar optimistas en lo que resta de ronda eliminatoria; el buen momento ofensivo que ratificaron Eugenio Suárez y Julio Rodríguez.

“Geno” porque consiguió su cuadrangular número 39 de este año, mientras J-Rod sumó su 25to tablazo de cuatro esquinas, conexión que despachó en el mismo 1er inning contra el abridor Jesús Luzardo. En lo que fue 1 de los 3 imparables que ligó en 4 turnos legales.

Julio Rodríguez, cuando aplica la fuerza

El jardinero dominicano recientemente la boto, el 14 de agosto vs Orioles de Baltimore, en lo que del mismo modo resultó en descalabro para los nautas, ese con pizarra final de 5x3.

Pero lo cierto del caso, es que ha mantenido su buena producción de vuelabardas y con ese cuarto de centena, quedó a solo 3 de su segunda mejor marca en un torneo, los 28 de 2022, adicionalmente, su tope personal correspondió a los 32 que mandó en 2023.

Así las cosas, de acuerdo a su mismo historial, las posibilidades de mejorar esas dos cifras son bastante viables porque en septiembre/octubre ha dado 22 jonrones, y esta es su mayor cantidad respecto a un mes. Para el mes de agosto acumula 17.