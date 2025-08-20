Ronald Acuña Jr. estafó a los Medias Blancas ¿Cuánto tiempo transcurrió desde su anterior?

Suscríbete a nuestros canales

Para cualquier atleta que experimente dificultades físicas como las que han acontecido sobre Ronald Acuña Jr. en poco más de un año, muy prudente es tomarse las cosas con calma, hacer las cosas de acuerdo a lo que siente y dice su cuerpo, esa es la razón por la que tardó hasta 30 juegos de la MLB en volver a robar una base.

Esa prudencial y larga racha se detuvo durante la jornada de este 19 de agosto; en el duelo entre Medias Blancas de Chicago y Bravos de Atlanta, el nativo de Venezuela sacó base por bolas durante la 3ra entrada, ante el abridor Shane Smith. Esto lo aprovechó para hacerse de la segunda base cuando Michael Harris II estaba al bate.

Ronald Acuña Jr. en progreso

Así el hermano mayor de Luisangel consiguió su 5ta estafada del año, y la primera desde el pasado 20 de junio precisamente cuando se apoderó de 1 contra el equipo de su consanguíneo, Mets de Nueva York. Una fecha antes también robó otra.

La primera de este año llegó el 13 de junio, en lo que fue su partido número 19 del calendario. Ahora de por vida, el de la Sabana acumula 201 en 251 intentos para 80.1% de éxito.