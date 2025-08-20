MLB

Ronald Acuña Jr. estafó a los Medias Blancas ¿Cuánto tiempo transcurrió desde su anterior?

Este 19 de agosto Bravos de Atlanta recibió a Chicago
 

Por Harold Capote Fernández
Martes, 19 de agosto de 2025 a las 09:22 pm
Ronald Acuña Jr. estafó a los Medias Blancas ¿Cuánto tiempo transcurrió desde su anterior?
Foto: Referencial
Suscríbete a nuestros canales

Para cualquier atleta que experimente dificultades físicas como las que han acontecido sobre Ronald Acuña Jr. en poco más de un año, muy prudente es tomarse las cosas con calma, hacer las cosas de acuerdo a lo que siente y dice su cuerpo, esa es la razón por la que tardó hasta 30 juegos de la MLB en volver a robar una base.

NOTAS RELACIONADAS

 

Esa prudencial y larga racha se detuvo durante la jornada de este 19 de agosto; en el duelo entre Medias Blancas de Chicago y Bravos de Atlanta, el nativo de Venezuela sacó base por bolas durante la 3ra entrada, ante el abridor Shane Smith. Esto lo aprovechó para hacerse de la segunda base cuando Michael Harris II estaba al bate.

Ronald Acuña Jr. en progreso

Así el hermano mayor de Luisangel consiguió su 5ta estafada del año, y la primera desde el pasado 20 de junio precisamente cuando se apoderó de 1 contra el equipo de su consanguíneo, Mets de Nueva York. Una fecha antes también robó otra.

La primera de este año llegó el 13 de junio, en lo que fue su partido número 19 del calendario. Ahora de por vida, el de la Sabana acumula 201 en 251 intentos para 80.1% de éxito. 

 

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Venezuela Carlos Mendoza NFL Luis Arráez
Martes 19 de Agosto de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
MLB