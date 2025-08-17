Luis Arráez y su peculiar filosofía en busca de un cuarto título de bateo

Suscríbete a nuestros canales

El beisbol es una disciplina conocida también por la particularidad en las creencias, costumbres de quienes juegan a la pelota, lo supersticiosos que pueden ser algunos de ellos, como Jesús Luzardo con Phillies de Filadelfia en la actualidad, aunque igual por ahí está Luis Arráez con los Padres de San Diego.

La práctica hace al maestro, hemos oído alguna vez, pero resulta que la “Regadera” de Venezuela al momento de practicar, este tiene un modo muy particular de colocar el tee de bateo.

En realidad el muchacho de San Felipe lo ubica en cualquiera área de lo que comúnmente se conoce como la zona de strike, pues a su criterio esta es de total criterio y dependencia de los árbitros, por lo que “todo lo que esté cerca de la zona es una opción”.

Culminada la jornada de este 17 de agosto, donde los religiosos cedieron 5x4 ante Dodgers de Los Ángeles, Luis Sangel tiene promedio de bateo en .291, 9no en la Liga Nacional y misma cifra que Trea Turner de los Phillies; el apartado es punteado por Xavier Edwards de los Marlins de Miami y Will Smith de los Dodgers con .302.



