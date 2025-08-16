!Ajá! Eugenio Suárez volvió con su poder jonronero (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Desde el pasado 5 de agosto Eugenio Suárez no se hacía sentir con su ya acostumbrado poder jonronero, cayó en un bache, es algo normal que se espera entienda la ansiosa afición de los Marineros de Seattle; pero es que un león como él es difícil de contener, de un momento a otro volvería a rugir.

Y eso pasó este sábado, en el duelo entre sus Marineros de Seattle y los Mets de Nueva York; para la 9na entrada, ante el estelar cerrador Edwin Díaz, “Geno”, reactivó su cuenta de cuadrangulares, su número 38 de este 2025.

En breve más detalles….

