Betulio Medina habla de la ruptura con exintegrantes de Maracaibo 15

El cantante venezolano Betulio Medina sostuvo una entretenida entrevista con la periodista Rocío Higuera, en la que fue muy claro en hablar sobre exintegrantes de la popular agrupación Maracaibo 15.

Betulio Medina rompe el silencio

La exconductora de “Sábado en la noche”, preguntó por la ruptura y circunstancias que ocurrieron con antiguos compañeros de la agrupación, quienes decidieron crear un grupo con el nombre de Los Mismo 15.

El zuliano en compañía de parte de su equipo, comentó no querer hablar mucho de esos músicos tradicionales y fundadores de Maracaibo 15, con quienes cantó grandes éxitos de Navidad como “Amparito” y “Viejo Año”.

“Habiendo tantos nombres, no quiero contar nada de eso ahorita. Los 15 y Maracaibo 15 son los grupos que yo registré”, comentó sin tapujos el artista de 76 años.

Las palabras dejan muy claro su postura e incomodidad por la situación.

¿Quiénes son Los Mismo 15?

La agrupación sigue la tradición de cantar al público gaitas, fue creada en el 2015 y tiene como director musical y vocalista a Eri Quiróz.

Entre sus temas más populares esta “Quiero Comer” y “Llegó la alegría”.

“Nos separamos de Maracaibo 15 y de ahí viene nuestro proyecto, también de ahí viene el nombre ya que todos somos en su totalidad exintegrantes de Maracaibo 15”, comentó Eri en una entrevista.