Segunda edición de “El Gaitazo Espumoso” reúne a los mejores gaiteros junto a La Dimensión Latina

Suscríbete a nuestros canales

El próximo viernes 19 de diciembre en la Terraza del Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT), se celebrará la esperada segunda edición de “El Gaitazo Espumoso”, que bajo la producción de A&T PRO y Thiene Producer, promete cerrar este año con broche de oro y ser el último y único gran evento bailable del año en estas navidades.

Reunirá en una sola noche a los más importantes exponentes de la gaita tradicional, con un cartel que incluye a: Betulio Medina y su Maracaibo 15, Rincón Morales, Gaiteros de Pillopo, Melody Gaita, y las agrupaciones gaiteras D´Total Zulianidad y Tatuaje Zuliano.

Además de este cartel de primera, tendrán como invitados especiales a La Dimensión Latina, legendaria orquesta venezolana de salsa que en medio de su tour “Un Solo Corazón”, pondrá el próximo viernes 19 de diciembre su toque especial de música caribeña en este concierto para que todos los caraqueños celebren bailando en esta época decembrina.

Cabe destacar que será la primera vez que La Dimensión Latina se monte en esta gran tarima del CCCT en Caracas.

Detalles del evento y entradas

“El Gaitazo Espumoso” se realizará en las instalaciones de la Terraza del CCCT, que cuenta con estacionamiento privado y fácil acceso en la vía pública, el próximo viernes 19 de diciembre desde las 6:00 pm.

Las entradas ya están a la venta a través de la página web de Goliiive, quienes deseen comprar sus boletos en físico, pueden hacerlo en la taquilla de “Goliiive” ubicada en el CCCT, Nivel C-2, en horario de lunes a domingo de 11:00 am a 5:00 pm.

Además de esta explosión musical gaitera garantizada con total seguridad, habrá stands de comidas, bebidas y demás sorpresas.

Los precios de los boletos incluyen varias modalidades: Standing (40$), Sillas (65$) y las mesas: Esmeralda (90$), Platino (120$), Diamante (175$) y VIP Sponsor (175$); se pueden adquirir en su precio en divisa o su equivalente en moneda nacional.