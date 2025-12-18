Miami vive una fiebre total por el Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

La fiebre mundialista ya se instaló en Miami, una de las sedes más atractivas de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El Hard Rock Stadium albergará siete encuentros, incluido el debut de la ciudad y el duelo por el tercer puesto, lo que ha disparado la expectativa en el sur de Florida.

La demanda por boletos explotó desde el primer minuto, con precios que se dispararon y entradas agotadas para varios partidos incluso antes de conocerse los cruces. Miami vive un ambiente de euforia anticipada, impulsado por el impacto turístico y económico que traerá el evento.

'La Ciudad Mágica' también se prepara para un impacto logístico sin precedentes, con hoteles, comercios y transporte ajustando operaciones para recibir a miles de visitantes. La idea es convertir el Mundial en una vitrina global, reforzando su imagen como destino deportivo y turístico de primer nivel.

Cambio de nombre al Hard Rock Stadium de Miami

El Hard Rock Stadium será rebautizado temporalmente como 'Miami Stadium' para la Copa del Mundo 2026. FIFA obliga a que, durante el Mundial, los estadios no usen nombres de marcas comerciales que no sean patrocinadores oficiales del torneo. Al terminar el torneo volverá a su nombre habitual.

Estos son los 7 juegos que se disputarán en Miami

15 de junio: Arabia Saudita vs Uruguay (Grupo H - Fase de Grupos) 21 de junio: Uruguay vs Cabo Verde (Grupo H - Fase de Grupos) 24 de junio: Escocia vs Brasil (Grupo C - Fase de Grupos) 27 de junio: Colombia vs Portugal (Grupo K - Fase de Grupos) 3 de julio: ganador del Grupo J vs segundo del Grupo H (32vos de final) 11 de julio: 4tos de Final (número 3) 18 de julio: Tercer lugar del Mundial

Colombia vs Portugal el juego más atractivo en Miami

Diferentes portales de tickets destacan que el Colombia vs Portugal encabeza el ranking de partidos más demandados en Miami. Cuenta con más del 300% en el precio respecto al día previo al sorteo; se describe como 'sold out', aunque el mercado secundario sigue muy activo.

Hay sitios que hablan de "4% de tickets restantes" o "1% de tickets disponibles" con precios que arrancan por encima de 1.700‑2.000 dólares y llegan a más de 10.000 en suites. Uno de los eventos más esperados en el Mundial 2026, para ver a Cristiano Ronaldo en un mar tricolor.